 فضيحة وبالوثيقة.. بعد فيديو والده الشهير..حمزة ولد الصنهاجي أمام القضاء والقضية فيها فتاة و 30 مليون سنتيم والسحر والشعوذة + تفاصيل حصرية ﻿
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فضيحة وبالوثيقة.. بعد فيديو والده الشهير..حمزة ولد الصنهاجي أمام القضاء والقضية فيها فتاة و 30 مليون سنتيم والسحر والشعوذة + تفاصيل حصرية | ثقافة و فنون

فضيحة وبالوثيقة.. بعد فيديو والده الشهير..حمزة ولد الصنهاجي أمام القضاء والقضية فيها فتاة و 30 مليون

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فضيحة وبالوثيقة.. بعد فيديو والده الشهير..حمزة ولد الصنهاجي أمام القضاء والقضية فيها فتاة و 30 مليون سنتيم والسحر والشعوذة + تفاصيل حصرية

بتاريــخ : 2 ماي 2017 / 18:37 فضيحة وبالوثيقة.. بعد فيديو والده الشهير..حمزة ولد الصنهاجي أمام القضاء والقضية فيها فتاة و 30 مليون سنتيم والسحر والشعوذة + تفاصيل حصرية | ثقافة و فنون
فضيحة وبالوثيقة.. بعد فيديو والده الشهير..حمزة ولد الصنهاجي أمام القضاء والقضية فيها فتاة و 30 مليون سنتيم والسحر والشعوذة + تفاصيل حصرية
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن حمزة نجل سلطان الأغنية الشعبية سعيد الصنهاجي، ارتبط قبل سنتين بشكل رسمي بفتاة تدعى ''ح'' البالغة من العمر 19 سنة، وأنجب معها قبل أشهر قليلة طفلا أُطلق عليه اسم ''أمير''.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن حمزة نجل سلطان الأغنية الشعبية سعيد الصنهاجي، ارتبط قبل سنتين بشكل رسمي بفتاة تدعى "ح" البالغة من العمر 19 سنة، وأنجب معها قبل أشهر قليلة طفلا أُطلق عليه اسم "أمير".

وأوضح المصدر ذاته معززا كلامه بصورة لعقد الزواج بين حمزة و"ح"، أن حياة الزوجين، تحولت إلى جحيم بسبب مشاكل أسرية بينهما ما جعلهما يقرران الانفصال نهائيا، مشيرا إلى أن محكمة الأسرة بمدينة الدار البيضاء، ستشهد الخميس جلسة الحسم، بعد انعقاد ثلاثة جلسات سابقا، تشبتت خلالها "ح" بالطلاق.

وأوضح ذات المصدر أن "ح"، بررت رغبتها في الانفصال عن حمزة، عقب وقوع مشاكل أسرية تسببت فيها على حد تعبيره والدة حمزة "كريمة"، التي قامت باستهدافها بواسطة أعمال سحر وشعوذة، ما جعلها تغادر بيت الزوجية مضطرة إلى منزل والديها الموجود بمنطقة ولاد مرزك ضواحي مدينة الدار البيضاء.

وأكد ذات المصدر في حديثه لـ "شوف تيفي" أن حمزة الصنهاجي، ومباشرة بعد حصول "ح" على الطلاق سيجد نفسه مضطرا إلى دفع مبلغ مالي كبير تصل قيمته إلى "٣٠ مليون سنتيم" كمؤخر صداق، مشيرا إلى أن تماطل هذا الأخير في دفع هذا المؤخر قد يقوده إلى السجن.

ومن جهة أخرى، كشف مصدر "شوف تيفي" عن معطيات أخرى مثيرة ولا تصدق ومن بينها قيام الفنان سعيد الصنهاجي وخلال ارتباط ابنه بالفتاة المذكورة، بالتسبب بسجن ابنه و زوجته معا بعد اتهامه إياهم بالسرقة قبل أن يتنازل عن القضية...


تفاصيل مثيرة بخصوص هذه القضية، انتظروها بعد قليل على قناتكم "شوف تيفي".

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي حمزة الصنهاجي الصورة السجن سعيد الصنهاجي الدار البيضاء السرقة

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