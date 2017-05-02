عاجل وبالصور..حريق مهول داخل شركة رونو للسيارات بالبيضاء ﻿

اندلع قبل قليل من يومه الثلاثاء، حريق مهول داخل شركة ''رونو'' للسيارات، الموجودة على مستوى درب عمر بمدينة الدار البيضاء.

"شوف تيفي"

اندلع قبل قليل من يومه الثلاثاء، حريق مهول داخل شركة "رونو" للسيارات، الموجودة على مستوى درب عمر بمدينة الدار البيضاء.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الحريق، اندلع فاجأة ودون سابق إنذار بـ "الفرن" الخاص بالصباغة والذي يوجد بالطابق الثالث للشركة، ما خلف خسائر مادية جسيمة.

وأكد المصدر ذاته أن الشركة تعرف في هذه اللحظات استنفارا كبيرا لمصالح الوقاية المدنية، التي حلت بعين المكان على وجه السرعة فور توصلها بإخبارية في الموضوع، وقد تمكنت من إخماد النيران.