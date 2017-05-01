سليمان العمراني..ماوقع زلزال سياسي و حزب العدالة والتنمية خسر معركة وليس ''الحرب'' ﻿

في خطوة لإمتصاص الإحتقان والغضب المتزايد بين قيادات حزب العدالة والتنمية وأعضائه، قال سليمان العمراني أن الذي وقع للحزب هو زلزال سياسي ''وصعيب بزاف'' منذ إعفاء عبد الإله بن كيران من تشكيل الحكومة.

شوف تيفي



في خطوة لإمتصاص الإحتقان والغضب المتزايد بين قيادات حزب العدالة والتنمية وأعضائه، قال سليمان العمراني أن الذي وقع للحزب هو زلزال سياسي ''وصعيب بزاف'' منذ إعفاء عبد الإله بن كيران من تشكيل الحكومة.



وأضاف سليمان العمراني نائب الأمين العام ''للمصباح''، والذي يترأس في هذه الأثناء إجتماعا لمؤسسة حزب العدالة والتنمية، '' أن حزب العدالة والتنمية خسر معركة مهمة، لكنه لم يخسر الحرب'' بين قوسين.



وأوضح العمراني، أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، تتحمل المسؤولية كاملة في الزلزال الذي يعيشه الحزب، حيث أنها رافقت رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خلال مشاورات تشكيل الحكومة الحالية، حيث أن المجلس الوطني تفاعل مع بلاغ الديوان الملكي وألزمها بمرافقة رئيس الحكومة، وهو مايعني بوجوب تحمل الجميع لمسؤولياته.



وواصل العمراني، حديثه أمام أعضاء المؤسسة بالقول'' الحزب يمر بمرحلة صعبة بل من أقسى إمتحان يمر منه، منذ ''إفشال'' عبد الإله بن كيران في تشكيل الحكومة، داعيا الأعضاء الحاضرين إلى النقاش من داخل مؤسسات الحزب وليس خارجها.





