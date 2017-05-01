 عاجل:شوفو أشنو لقاو حدا مسجد الحسن الثاني في هذه الأثناء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فضيحة وبالوثيقة.. بعد فيديو والده الشهير..حمزة ولد الصنهاجي أمام القضاء والقضية فيها فتاة و 30 مليون سنتيم والسحر والشعوذة + تفاصيل حصرية | ثقافة و فنون

فضيحة وبالوثيقة.. بعد فيديو والده الشهير..حمزة ولد الصنهاجي أمام القضاء والقضية فيها فتاة و 30 مليون

عاجل وبالصور..حريق مهول داخل شركة رونو للسيارات بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..حريق مهول داخل شركة رونو للسيارات بالبيضاء

سليمان العمراني..ماوقع زلزال سياسي و حزب العدالة والتنمية خسر معركة وليس الحرب | بوليتيك

سليمان العمراني..ماوقع زلزال سياسي و حزب العدالة والتنمية خسر معركة وليس ''الحرب''

عاجل:شوفو أشنو لقاو حدا مسجد الحسن الثاني في هذه الأثناء | حوادث و حقوق

عاجل:شوفو أشنو لقاو حدا مسجد الحسن الثاني في هذه الأثناء

صادم وخطير...بعد ضجة ولد لفشوش..بنت الفشوش في حالة غير طبيعية تقتل فتاة بالرباط | حوادث و حقوق

صادم وخطير...بعد ضجة ''ولد لفشوش''..''بنت الفشوش'' في حالة غير طبيعية تقتل فتاة بالرباط

بالصـــور:سلمى رشيد تصدم جمهورها بهذا اللوك.. | ثقافة و فنون

بالصـــور:سلمى رشيد تصدم جمهورها بهذا اللوك..

عاجل:في هذه الأثناء...بعد إحالة أستاذ النقط و الجنس على اللجنة التأديبية..التحقيق في نتائج 144 طالبة ضحايا الأستاذ وهذا ما ينتظرهن | حوادث و حقوق

عاجل:في هذه الأثناء...بعد إحالة أستاذ النقط و الجنس على اللجنة التأديبية..التحقيق في نتائج 144 طالبة

يا ربي السلامة.. متدرب بمركز للتكوين المهني بسيدي البرنوصي يضرم النار في جسده داخل مقر المركز+تفاصل جد خطيرة | مجتمع

يا ربي السلامة.. متدرب بمركز للتكوين المهني بسيدي البرنوصي يضرم النار في جسده داخل مقر

انفراد..من سجن عكاشة أرملة مرداس خرجات على راسها وهاشنو وْقع ليها | مجتمع

انفراد..من سجن عكاشة أرملة مرداس خرجات على راسها وهاشنو وْقع ليها

مواطن‮…''‬وَان'' ومواطن‮...‬ ''تو''

عاجل:شوفو أشنو لقاو حدا مسجد الحسن الثاني في هذه الأثناء

بتاريــخ : 2 ماي 2017 / 18:15 عاجل:شوفو أشنو لقاو حدا مسجد الحسن الثاني في هذه الأثناء | حوادث و حقوق
عاجل:شوفو أشنو لقاو حدا مسجد الحسن الثاني في هذه الأثناء
علمت ''شوف تيفي'' أن أمواج شاطئ عين الذئاب لفظت قبل قليل من يومه الثلاثاء، جثة رجل مسن.


شوف تيفي:ك علوي

علمت "شوف تيفي" أن أمواج شاطئ عين الذئاب لفظت قبل قليل من يومه الثلاثاء، جثة رجل مسن.

و حسب مصادرنا من عين المكان،فقد كان الرجل يمارس هواية السباحة بشاطئ عين الذئاب قبل أن تباغته الأمواج العاتية.

وحسب مصادرنا، فقد حلت عناصر الوقاية المدنية ،بمكان الحادث ليتم نقل جثة الشاب إلى مستشفى الصوفي بالدار البيضاء بينما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الموضوع.


‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب جثة الشاب الوقاية المدنية جثة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل وبالصور..حريق مهول داخل شركة رونو للسيارات بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..حريق مهول داخل شركة رونو للسيارات بالبيضاء

صادم وخطير...بعد ضجة ولد لفشوش..بنت الفشوش في حالة غير طبيعية تقتل فتاة بالرباط | حوادث و حقوق

صادم وخطير...بعد ضجة ''ولد لفشوش''..''بنت الفشوش'' في حالة غير طبيعية تقتل فتاة بالرباط

عاجل:في هذه الأثناء...بعد إحالة أستاذ النقط و الجنس على اللجنة التأديبية..التحقيق في نتائج 144 طالبة ضحايا الأستاذ وهذا ما ينتظرهن | حوادث و حقوق

عاجل:في هذه الأثناء...بعد إحالة أستاذ النقط و الجنس على اللجنة التأديبية..التحقيق في نتائج 144 طالبة ضحايا الأستاذ وهذا ما ينتظرهن

شوفوا الحب كيفاش داير، عروس تشنق نفسها وزوجها يقطع شريان يده للحاق بها .. تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق

شوفوا الحب كيفاش داير، عروس تشنق نفسها وزوجها يقطع شريان يده للحاق بها .. تفاصيل صادمة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بعد سينما الصحراء..إقبار سينما أنفا بالدار البيضاء و ساكنة الحي تحتج | خارج البلاطو
منذ 31 دقيقة

بعد سينما الصحراء..إقبار سينما ''أنفا'' بالدار البيضاء و ساكنة الحي تحتج

شاهد الفيديو الذي أغضب أسماء لمنور‎ | قنوات أخرى

شاهد الفيديو الذي أغضب أسماء لمنور‎

الفنان المغربي Red supa يكشف عن جديده الفني بعد لقائه بسعد لمجرد بباريس | بــووز

الفنان المغربي Red supa يكشف عن جديده الفني بعد لقائه بسعد لمجرد بباريس

استنطاق:الفنان عادل الميلودي عند البوليس بسبب قضية مرداس /الحشيش/الضرب و الجرح/الداودي وموس ماهير | معانا فنان

استنطاق:الفنان عادل الميلودي عند البوليس بسبب قضية مرداس /الحشيش/الضرب و الجرح/الداودي وموس ماهير

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

فضيحة وبالوثيقة.. بعد فيديو والده الشهير..حمزة ولد الصنهاجي أمام القضاء والقضية فيها فتاة و 30 مليون سنتيم والسحر والشعوذة + تفاصيل حصرية | ثقافة و فنون
منذ 17 دقيقة

فضيحة وبالوثيقة.. بعد فيديو والده الشهير..حمزة ولد الصنهاجي أمام القضاء والقضية فيها فتاة و 30 مليون

عاجل وبالصور..حريق مهول داخل شركة رونو للسيارات بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..حريق مهول داخل شركة رونو للسيارات بالبيضاء

سليمان العمراني..ماوقع زلزال سياسي و حزب العدالة والتنمية خسر معركة وليس الحرب | بوليتيك

سليمان العمراني..ماوقع زلزال سياسي و حزب العدالة والتنمية خسر معركة وليس ''الحرب''

عاجل:شوفو أشنو لقاو حدا مسجد الحسن الثاني في هذه الأثناء | حوادث و حقوق

عاجل:شوفو أشنو لقاو حدا مسجد الحسن الثاني في هذه الأثناء

﻿ ﻿
اليوم 15:36 GMT

عاجل..شخص يضرم النار في جسده بالبرنوصي بالبيضاء

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.