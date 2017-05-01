عاجل:شوفو أشنو لقاو حدا مسجد الحسن الثاني في هذه الأثناء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن أمواج شاطئ عين الذئاب لفظت قبل قليل من يومه الثلاثاء، جثة رجل مسن.



شوف تيفي:ك علوي



علمت "شوف تيفي" أن أمواج شاطئ عين الذئاب لفظت قبل قليل من يومه الثلاثاء، جثة رجل مسن.

و حسب مصادرنا من عين المكان،فقد كان الرجل يمارس هواية السباحة بشاطئ عين الذئاب قبل أن تباغته الأمواج العاتية.



وحسب مصادرنا، فقد حلت عناصر الوقاية المدنية ،بمكان الحادث ليتم نقل جثة الشاب إلى مستشفى الصوفي بالدار البيضاء بينما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الموضوع.





