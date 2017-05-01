صادم وخطير...بعد ضجة ''ولد لفشوش''..''بنت الفشوش'' في حالة غير طبيعية تقتل فتاة بالرباط ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بمعلومات، تفيد بوقوع حادثة سير خطيرة، راحت ضحيتها فتاة في عمر الزهور بمدينة الرباط، بعد أن دهستها سيارة تقودها ''فتاة'' تنتمي لعائلة ميسورة بالعاصمة الإدارية.

''شوف تيفي''

توصلت ''شوف تيفي'' بمعلومات، تفيد بوقوع حادثة سير خطيرة، راحت ضحيتها فتاة في عمر الزهور بمدينة الرباط، بعد أن دهستها سيارة تقودها ''فتاة'' تنتمي لعائلة ميسورة بالعاصمة الإدارية.

وحسب قريبة الضحية في اتصال لها مع ''شوف تيفي'' فإن تفاصيل هذه الحادثة، جرت بمنطقة السويسي بمدينة الرباط، قبل أشهر، حيث غادرت صاحبة السيارة إحدى الحانات وهي في حالة غير طبيعية، قبل أن تدهس الضحية المسماة ''ليلى'' والبالغة من العمر قيد حياتها ''15 سنة'' لتنهي حياتها بطريقة جد بشعة.

وأوضحت المتحدثة أن مرتكبة الحادث، استطاعت إقناع أسرة الضحية بالتنازل مقابل مبلغ مالي مهم، مشيرة في الوقت ذاته أن المعنية بالأمر لم تتابع قانونيا لأسباب تبقى مجهولة.