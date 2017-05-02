بالصـــور:سلمى رشيد تصدم جمهورها بهذا اللوك.. ﻿

بلوك جديد و غير متوقع أطلت الفنانة المغربية سلمى رشيد اليوم الثلاثاء، على جمهورها و التغيير بدا واضحا على شكلها .

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بلوك جديد و غير متوقع أطلت الفنانة المغربية سلمى رشيد اليوم الثلاثاء، على جمهورها و التغيير بدا واضحا على شكلها .

و ظهرت خريجة برنامج "أراب آيدل "بتسريحة جديدة حيث قصت شعرها بعدما كان طويلا منذ إطلالاتها الأولى بلون أسود.



اللوك الجديد وصفه جمهور الزوجة الجديدة بالصادم في حين عبر معجبوها عن إعجابهم بتسريحتها الجديدة وحظيت صورها بالكثير من اللايكات.



