عاجل:في هذه الأثناء...بعد إحالة أستاذ النقط و الجنس على اللجنة التأديبية..التحقيق في نتائج 144 طالبة ضحايا الأستاذ وهذا ما ينتظرهن ﻿

أكد مروان الصالحي عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد العام لطلبة المغرب، في تصريح لـ ''شوف تيفي'' أنه يترقب في هذه الأثناء من داخل حرم كلية العلوم عبد المالك السعدي، ما سيسفر عنه تحقيق اللجنة العلمية

شوف تيفي



أكد مروان الصالحي عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد العام لطلبة المغرب، في تصريح لـ "شوف تيفي" أنه يترقب في هذه الأثناء من داخل حرم كلية العلوم عبد المالك السعدي، ما سيسفر عنه تحقيق اللجنة العلمية للكلية المنعقدة هذا المساء للنظر في قضية أستاذ "النقط مقابل الجنس".

وأضاف الصالحي أن "اللجنة تقوم حاليا بإعادة النظر في المعدلات التي منحها الأستاذ المتهم لجميع الطالبات اللواتي ورد إسمهن في المحادثات التي وصل عددها إلى 144 محادثة، للتأكد من استخدام الأستاذ لأسلوب الابتزاز "النقطة مقابل الجنس". ومدى استحقاق الطالبات للنقط التي منحت لهن.

وأورد الصالحي أن ظاهرة الجنس مقابل النقط معروفة في عدد من الكليات بتطوان وطنجة، حيث سبق للاتحاد العام في بيانات سابقة أن أدان الابتزاز الجنسي للطالبات مقابل النقط، بالإضافة إلى عدة ظواهر أخرى من بينها الابتزاز بشراء الكتب وغيرها، وأن شواهد الجامعة اليوم على المحك لأننا أمام ظاهرة عدم تكافئ الفرص بين الطلبة.

وبعد تقرير اللجنة العلمية ستنعقد اللجنة التأديبية للمرة الثانية للنظر في العقوبات اللازمة في حق الأستاذ. وشدد الصالحي على أن القضية يجب أن لا تحل بشكل داخلي، بل ينبغي أن تحال على القضاء بعد أن دخلت الضابطة القضائية على الخط، ما دام هنالك فعل جرمي يتعلق بالتزوير في النقط، وضرب تكافئ الفرص الذي ينص عليه القانون داخل الجامعة، كما أن هنالك خيانة زوجية، حيث أوردت مصادر عدة في الكلية أن طالبات متزوجات متهمات بممارسة الجنس مقابل النقطة مع الأستاذ المتهم... وهي إجراءات لابد منها للحد من ظاهرة الابتزاز الجنسي والسلطوية داخل الجامعة.