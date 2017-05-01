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انفراد..من سجن عكاشة أرملة مرداس خرجات على راسها وهاشنو وْقع ليها

بتاريــخ : 2 ماي 2017 / 17:22 انفراد..من سجن عكاشة أرملة مرداس خرجات على راسها وهاشنو وْقع ليها | مجتمع
انفراد..من سجن عكاشة أرملة مرداس خرجات على راسها وهاشنو وْقع ليها
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر قريبة من أرملة البرلماني المقتول عبد اللطيف مرداس، أن الأخيرة أصبحت تعيش ضغطا رهيبا بسبب حرمانها من الامتيازات التي كانت تتحصل عليها داخل زنزانتها ''ViP'' بعكاشة.

شوف تيفي:

علمت "شوف تيفي" من مصادر قريبة من أرملة البرلماني المقتول عبد اللطيف مرداس، أن الأخيرة أصبحت تعيش ضغطا رهيبا بسبب حرمانها من الامتيازات التي كانت تتحصل عليها داخل زنزانتها "ViP" بعكاشة.

و قالت مصادرنا اليوم الثلاثاء، إن وفاء لم تعد تتوفر على هاتف نقال كانت تتواصل به مع أقربائها كما تم تحويلها من زنزانة إلى أخرى بعدما كانت تحصل على معاملة خاصة وتقضي يومها بشكل عادي كباقي السجينات المتواجدات معها بنفس الجناح.

و كانت "وفاء" المتهمة " بقتل زوجها رفقة عشيقها،مسجونة، في الطابق السفلي للجناح رقم 10 المكون من 11 زنزانة، و الذي يعتبر أفضل جناح بسجن النساء بعكاشة، حيث كانت تحظى بمعاملة خاصة قبل الخروج الإعلامي لإحدى السجينات التي كانت رفقة وفاء في نفس الزنزانة و التي كشفت لشوف تيفي عن تفاصيل مثيرة حول الأوقات التي تقضيها الزوجة الغادرة داخل الزنزانة.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أرملة مرداس وفاء

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