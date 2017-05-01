شوفوا الحب كيفاش داير، عروس تشنق نفسها وزوجها يقطع شريان يده للحاق بها .. تفاصيل صادمة ﻿

قامت عروس جديدة بإنهاء حياتها، بطريقة مأساوية بعد 3 أشهر على زواجها، بالإمارات العربية المتحدة، حيث شنقت نفسها بقطعة قماش، بطريقة مروعة.

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قامت عروس جديدة بإنهاء حياتها، بطريقة مأساوية بعد 3 أشهر على زواجها، بالإمارات العربية المتحدة، حيث شنقت نفسها بقطعة قماش، بطريقة مروعة.

وكشفت مصادر إماراتية اليوم الثلاثاء، أن الجرم الذي أقدمت عليه الهالكة سببه يعود لخلافات عائلية مع زوجها، في الوقت الذي حاول الأخير إنهاء حياته عبر قطع شرايين يده هو الآخر وذلك بواسطة سكين، ليلحق بها، لكن لحسن الحظ أن فرق الإسعاف استطاعت إنقاذه.

هذا وكشف مدير مركز شرطة القصيص في الامارات، المقدم عبدالله الهفيت اليوم أنه وبعد خلافات عائلية، دخلت الزوجة الى غرفة النوم وأقفلت الباب عليها، ما دفع زوجها إلى ترك المنزل لإعطائها فرصة لاستعادة هدوئها، مشيراً إلى أنه عندما عاد ووجد الباب مغلق، خلعه ووجد زوجته معلقة في مروحة السقف.



