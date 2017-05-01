 فضيحة.. مرضى يصارعون السرطان عطاوهم موعد 4 أشهر وخلصو 200 درهم في حملة مجانية بالمستشفى الإقليمي ببني ملال ﻿
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فضيحة.. مرضى يصارعون السرطان عطاوهم موعد 4 أشهر وخلصو 200 درهم في حملة مجانية بالمستشفى الإقليمي ببني ملال | مجتمع

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فضيحة.. مرضى يصارعون السرطان عطاوهم موعد 4 أشهر وخلصو 200 درهم في حملة مجانية بالمستشفى الإقليمي ببني ملال

بتاريــخ : 2 ماي 2017 / 17:00 فضيحة.. مرضى يصارعون السرطان عطاوهم موعد 4 أشهر وخلصو 200 درهم في حملة مجانية بالمستشفى الإقليمي ببني ملال | مجتمع
فضيحة.. مرضى يصارعون السرطان عطاوهم موعد 4 أشهر وخلصو 200 درهم في حملة مجانية بالمستشفى الإقليمي ببني ملال
توصلت ''شوف تيفي'' بشكاية من مواطنة، أفادت من خلالها أن العديد من المريضات بمرض السرطان، وجدن أنفسهن مجبرات على دفع مبلغ 200 درهم من أجل الحصول على العلاج بالرغم من أن الموعد الذي حصلن عليه كان بعد حملة

"شوف تيفي"


توصلت "شوف تيفي" بشكاية من مواطنة، أفادت من خلالها أن العديد من المريضات بمرض السرطان، وجدن أنفسهن مجبرات على دفع مبلغ 200 درهم من أجل الحصول على العلاج بالرغم من أن الموعد الذي حصلن عليه كان بعد حملة طبيبة مجانية.

وأوضحت هذه المريضة في اتصال لها مع "شوف تيفي" يومه الثلاثاء، أن المستشفى المذكور منحها رفقة مريضات أخريات موعدا تبلغ مدته 4 أشهر بعد فحصهن في حملة طبية مجانية، وخلال حضورهن في الموعد المحدد تفاجأن بإدارة المستشفى وهي تطالبهن بتقديم مبلغ 200 درهم مقابل الحصول على حصة علاج.

وأضافت هذه المريضة وهي تتحدث بحرقة أن المستشفى الإقليمي لمدينة بني ملال، يعرف العديد من التجاوزات، مشيرة إلى أن المرضى يعانون من سوء المعاملة والضرب أحيانا من طاقمه الطبي ومن حراس الأمن.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المستشفى الإقليمي بني ملال

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