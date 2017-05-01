رئيس حكومة تونس يقيل وزيرين وسط إحتقان إجتماعي جديد ﻿

أعفى رئيس الحكومة التونسية ''يوسف الشاهد'' مساء الأحد وزيري المالية والتربية من مهامهما ، وفق ما أعلن مصدر حكومي لوكالة فرانس برس.

شوف تيفي

وكالات





أعفى رئيس الحكومة التونسية ''يوسف الشاهد'' مساء الأحد وزيري المالية والتربية من مهامهما ، وفق ما أعلن مصدر حكومي لوكالة فرانس برس.



وأشار المصدر إلى أن رئيس الحكومة ''قرر إعفاء لمياء الزريبي وزيرة المالية من مهامها، وقرر إعفاء وزير التربية ناجي جلول من مهامه''، من دون أن يعطي تفاصيل إضافية.



وكانت الزريبي في الآونة الأخيرة في صلب جدل بسبب انخفاض قيمة العملة الوطنية، بينما كانت إقالة جلول مطلباً ملحّاً من جانب أحد الاتحادات منذ أشهر عدّة.



وتعيش تونس منذ يوم أمس إحتقانا وغليانا إجتماعيا، بعد إحراق سيدة متزوجة جسدها إحتجاجا على تعنيف زوجها من طرف الشرطة بحضورها وأمام أعين طفلها بمنطقة المهدية.





