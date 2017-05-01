مثير... ﻿رئيس الوزراء الجزائري يدعو النساء إلى ضرب أزواجهن بالعصيّ للتصويت في الإنتخابات ﻿

في حلقة جديدة من سلسلة تصريحاته المثيرة، دعا رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال النساء الجزائريات إلى ضرب أزواجهن بالعصيّ إذا رفضوا التصويت في الانتخابات التشريعية المقررة الخميس المقبل.

شوف تيفي

وكالات

في حلقة جديدة من سلسلة تصريحاته المثيرة، دعا رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال النساء الجزائريات إلى ضرب أزواجهن بالعصيّ إذا رفضوا التصويت في الانتخابات التشريعية المقررة الخميس المقبل.

وقد ألهب تصريح سلال وسائط التواصل الاجتماعي، التي عجت بتعليقات الجزائريين، التي جمعت بين الجادة المستنكرة وبين الهزلية الساخرة، التي أعاد أصحابها حتى استحضار سلسلة التصريحات المثيرة أو "السلاليات" (نسبة إلى سلال) كما توصف، والتي أطلقها الوزير الأول.

وجاءت تصريحات سلال، أول أمس الإثنين حسب "القدس العربي"، خلال تجمع نسوي في مدينة سطيف، خاطب فيها الحاضرات بالقول "في الحقيقة جئت لأرى وجوهكن وأسمع زغاريدكن، لمـاذا دوركــن مهم جـــدا لأن وراء كل رجل امر، وإذا كانت المرأة غير صالحة فإن الرجال مثل الأصفار".

وخاطب الحاضرات: "أوجه لكنَ نداءً أن تكُنَ أقوياء يوم الانتخاب ولا بد أن تشاركن وتقمن بحثِ أزاوجكن على ذلك، وتقمن بإيقاظهم في الصباح الباكر، ولا تحضرن لهم قهوة إنما تطلبن منهم أن يتوجهوا للاقتراع، والذي لا يقترع أضربنه بالعصا!".

ودعا الحاضرات إلى أن يكن جاهزات يوم الخميس المقبل، وقال "حذار، فالتي لا "تكركر" (تجر) زوجها سندخل فيها!"، مواصلا حديثه "كلنا مع بعضنا البعض حتى توافينا المنية، لكن المنية لن توافينا إلا قبل أن نبني دولة قوية… والنساء فرحات، والأولاد فرحين والجزائر مزدهرة"، مختتما خطابه بأنه "سيخبر للمشرفة على الموسيقى أن ترفع صوت وإيقاع الموسيقى لكي ترقصن، ولو كان لديَّ متسع من الوقت لرقصت معكن، لكن الوقت داهمني، فابقين على خير!".





