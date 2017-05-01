 مؤثر وبالفيديو... طلبة المعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بأكادير محتجزون وممنوعون من الماء والكهرباء ﻿
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مؤثر وبالفيديو... طلبة المعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بأكادير محتجزون وممنوعون من الماء والكهرباء

بتاريــخ : 2 ماي 2017 / 16:46 مؤثر وبالفيديو... طلبة المعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بأكادير محتجزون وممنوعون من الماء والكهرباء | مجتمع
مؤثر وبالفيديو... طلبة المعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بأكادير محتجزون وممنوعون من الماء والكهرباء
توصلت ''شوف تيفي'' بفيديو من طلبة البستنة التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بأكادير، يطالبون فيه بالتدخل العاجل لإنقاذهم من الإحتجاز والحرمان من الماء والكهرباء بقرار من مدير المعهد.

شوف تيفي

توصلت "شوف تيفي" بفيديو من طلبة البستنة التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بأكادير، يطالبون فيه بالتدخل العاجل لإنقاذهم من الإحتجاز والحرمان من الماء والكهرباء بقرار من مدير المعهد.

وحسب إفادة للطلبة المحتجزين، قطع مدير معهد الزراعة والبيطرة الماء والكهرباء عن الطلبة، كما قام بإغلاق المؤسسة، بعد تصاعد الإحتجاجات المطالبة بفتح الحوار حول عدد من النقط الخلافية، حيث دخل الطلبة منذ مدة في خطوات تصعيدية ضد بعض القرارات الإدارية.

وكشف الطلبة، أنهم راسلوا الوزارات المعنية والسلطات المحلية بعد منعهم من الخروج للإحتجاج للشارع، كما قام النائب البرلماني عن المنطقة "الحسين حريش" بالتدخل في الملف بعد تباعد الهوة الخلافية بين الطلبة ومدير المعهد، لكن تشبت الطرفين بموقفهما أفشل مساعي وقف مقاطعة الطلبة للدروس والجلوس إلى طاولة الحوار مع الإدارة.

من جهة ثانية، صرح مدير معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بأيت ملول، في إتصال هاتفي مع "شوف تيفي" أن الدراسة معلقة والمؤسسة مغلقة، منذ 30 أبريل، لأن الطلبة يعتصمون رغم الجلوس معهم إلى طاولة الحوار وإستنفاذ جميع الطرق.

وأضاف المدير، أن السبب وراء الإغلاق هو مخافة ولوج عناصر مشبوهة للمؤسسة "قد يقومون بأشياء تهدد أمن البلد" على حد قوله، موضحا بأن عددا من الطلبة "أولاد الشعب" يتابعون دروسهم بشكل طبيعي، لكن آخرون مازالو معتصمين.


‫شوف تيفي

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الإعتصام الطلبة المؤسسة معهد الحسن الثاني اكادير شوف تيفي

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