صورة سيلفي رائعة جمعت الملك محمد السادس والكوميدي الدبوز والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بقلب قصر الإليزيه ﻿

ظهر الملك محمد السادس و الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في صورة سيلفي رائعة التقطها الكوميدي الفرنسي المغربي جمال الدبوز خلال اللقاء الذي جمعهم اليوم الثلاثاء بقصر الإليزي بالعاصمة الفرنسية باريس.

''شوف تيفي''

ظهر الملك محمد السادس و الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في صورة سيلفي رائعة التقطها الكوميدي الفرنسي المغربي جمال الدبوز خلال اللقاء الذي جمعهم اليوم الثلاثاء بقصر الإليزي بالعاصمة الفرنسية باريس.

وظهر الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند سعيدين بالتقاط الصورة وإلى جانبهما جمال الدبوز الذي يعتبر من أشهر وأبرز الفنانين بفرنسا، نظرا لمشاركته في العديد من الأعمال السنيمائية العالمية.

تجدر الإشارة إلى أن فرانسوا هولاند، أقام مأدبة غذاء على شرف الملك محمد السادس بقصر الإليزي، بحضور العديد من الشخصيات السياسية والفنية المعروفة في المغرب وفرنسا ومن بينها وزيري خارجية البلدين جون مارك وناصر بوريطة، وزيرة البيئة الفرنسي سيغولين روايال، وزيرة الثقافة أودري أزولاي، وشكيب بنموسى سفير المغرب بفرنسا، ومهدي قطبي رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف، الباحث المتخصص في الشأن الإسلامي رشيد بن الزين، والكوميدي الفرنسي المغربي جمال الدبوز والكاتبين المغربيين الحاصلين على جائزة ''غونكور'' ليلى السليماني والطاهر بنجلون.



