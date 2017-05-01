البرلمانيون يصوتون بالإجماع على رفع رسوم إستيراد ''الحبوب'' ومشتقاته ﻿

يبدو أن رئيس الحكومة سعد العثماني، أضحى محط إنتقاد كبير من طرف الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، حيث يشيدون في كلماتهم بالإجراءات السابقة لحكومة عبد الإله بن كيران مقابل ''تقريع'' الحكومة

بوليتيك

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يبدو أن رئيس الحكومة سعد العثماني، أضحى محط إنتقاد كبير من طرف الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، حيث يشيدون في كلماتهم بالإجراءات السابقة لحكومة عبد الإله بن كيران مقابل ''تقريع'' الحكومة الحالية.



ومباشرة في الجلسة العامة التي تجري وقائعها في هذه اللحظات، إنتقدت آمنة ماء العينين التي أخذت الكلمة باسم فريق العدالة والتنمية، بشكل مباشر محمد يتيم القيادي في الحزب، والمسؤول عن وزارة التشغيل والإدماج المهني، متهمة بشدة التعامل الأمني مع النقابات.



ووافق مجلس النواب قبل قليل في الجلسة العامة المخصصة للمناقشة والتشريع، بأغلبية النواب الحاضرين على مشروع القانون رقم '' 17،19'' الذي يسمح للحكومة برفع الرسوم على إستيراد القمح اللين ومشتقاته من الخارج بنسبة 135 في المائة بعد ما كان سابقا ب 30 في المائة.



وكشف وزير المالية محمد بوسعيد أن الحكومة لجأت لهذا الإجراء بعد إنخفاض ثمن القمح اللين في الخارج، مقابل محصول جيد للقمح بالمغرب تجاوز 102 مليون قنطار حسب آخر الإحصاءات، حيث أن القانون سيسمح للحكومة بملائمة الرسوم مع الإستهلاك الداخلي وثمن القمح محليا بهدف حماية المنتوج الوطني وزيادة دخل الفلاحين المغاربة.





