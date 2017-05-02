بالصورة.. بعد أسابيع من فسخ خطوبتها و إلغاء زواجها: مريم سعيد تظهر مع شاب ''بوكوس'' ﻿

بعد أسابيع من فسخ خطوبتها من المغربي كريم ظريف، نشرت الإعلامية المغربية مريم سعيد على ''سناب شات''، صورا جديدة، ظهرت خلالها رفقة شاب مفتول العضلات بإحدى الصالات الرياضية.

''شوف تيفي''

بعد أسابيع من فسخ خطوبتها من المغربي كريم ظريف، نشرت الإعلامية المغربية مريم سعيد على ''سناب شات''، صورا جديدة، ظهرت خلالها رفقة شاب مفتول العضلات بإحدى الصالات الرياضية.

وتفاعل النشطاء بكثافة مع هذه الصورة، حيث عبر العديد من النشطاء عن إعجابهم الكبير بها، مؤكدين في الوقت ذاته أن الإعلامية المغربية، تمكنت من تجاوز نكسة فسخ خطوبتها وإلغاء زفافها، وعادت بسرعة لحياته الطبيعية.

ومن جهة أخرى، تساءل بعض النشطاء عن طبيعة العلاقة بين مريم سعيد والشاب الذي ظهر معها في الصور، وهو ما جعل نشطاء آخرين يتفاعلون بكثافة، مؤكدين أن الشاب في الصور هو المدرب الخاص بمريم سعيد ولا وجود لعلاقة بينهما.



