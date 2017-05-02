بالصورة..الملك محمد السادس في ضيافة فرانسوا هولاند بقصر الإيليزي بباريس ﻿

كما سبق و أشارت لذلك ''شوف تيفي'' في خبر سابق، ذكر بلاغ للديوان الملكي أن الملك محمد السادس، استقبل اليوم الثلاثاء بقصر الإليزيه من طرف رئيس الجمهورية الفرنسية فرانسوا هولاند وذلك بمناسبة مأدبة غداء

شوف تيفي:و م ع



كما سبق و أشارت لذلك ''شوف تيفي'' في خبر سابق، ذكر بلاغ للديوان الملكي أن الملك محمد السادس، استقبل اليوم الثلاثاء بقصر الإليزيه من طرف رئيس الجمهورية الفرنسية فرانسوا هولاند وذلك بمناسبة مأدبة غداء حضرها أعضاء من الحكومتين وأصدقاء المغرب وفرنسا، وعدد من مكونات المجتمع المدني، كدليل على الروابط القوية والمتعددة الأشكال القائمة بين البلدين.



وأشار البلاغ إلى أن قائدي البلدين أكدا على العلاقات الشخصية القائمة على التقدير والاحترام المتبادل، أساس تجدد الشراكة الفرنسية - المغربية في ميادين الأمن والتنمية المستدامة والثقافة والتعليم.

وأضاف المصدر ذاته، أن قائدي البلدين عبرا عن ثقتهما في حيوية هذه الشراكة المتميزة التي تتجاوز الأجندات السياسية، باعتبارها ذات حمولة استراتيجية بالنسبة للبلدين، إن على المستوى الثنائي أو على مستوى التنمية الأورو- متوسطية والإفريقية.



وبهذه المناسبة، هنأ رئيس الجمهورية الفرنسية الملك على عودة المغرب للاتحاد الإفريقي، مشيدا بمبادرات المغرب القوية من أجل تنمية القارة.



وخلص البلاغ إلى أن الملك محمد السادس أعرب من جانبه، عن شكره لرئيس الجمهورية الفرنسية السيد فرانسوا هولاند لالتزامه الشخصي من أجل الصداقة الفرنسية- المغربية، وأكد له جلالته على دعم المغرب لتعزيز وتعميق العلاقات القائمة بين البلدين.



