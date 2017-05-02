الإعلامي المغربي حسن الراشدي خارج قناة الجزيرة ﻿

شوف تيفي:
علمت "شوف تيفي" من مصادر قطرية أن قناة الجزيرة أنهت مهام الإعلامي المغربي،حسن الراشدي المدير الإقليمي للقناة بإفريقيا والشرق الأوسط، الذي عمل منذ 2014 كمشرف عام على مختلف مكاتب القناة بدول شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
وتجهل لهذه الساعة أسباب هذا القرار، وما إذا كان توقيفا عن مهمة أو توقيفا لعمل الصحافي المغربي حسن الراشدي من قناة الجزيرة بشكل كلي.
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