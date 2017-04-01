عاجل..شخص يضرم النار في جسده بالبرنوصي بالبيضاء ﻿

أقدم شخص قبل قليل من يومه الثلاثاء، على محاولة الانتحار بالقرب من السوق القديم لمنطقة البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، بعد أن أضرم النار في جسده.

"شوف تيفي"

أقدم شخص قبل قليل من يومه الثلاثاء، على محاولة الانتحار بالقرب من السوق القديم لمنطقة البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، بعد أن أضرم النار في جسده.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن هذا الشخص الذي أضرم النار في جسده لأسباب مجهولة، تم نقله على وجه السرعة إلى مستشفى المنصور بالبرنوصي لتلقي الإسعافات الضرورية.

وأضاف المصدر ذاته أن المصالح الأمنية، فتحت تحقيقا للكشف عن الظروف والملابسات التي دفعت بهذا الشخص إلى محاولة وضع حد لحياته بإضرام النار في جسده.