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الفنانة اللي حصلوها مع راجل صاحبتها تخرج عن صمتها وهاشنو قالت على الصور المسربة

بتاريــخ : 2 ماي 2017 / 15:07 الفنانة اللي حصلوها مع راجل صاحبتها تخرج عن صمتها وهاشنو قالت على الصور المسربة | دولي
الفنانة اللي حصلوها مع راجل صاحبتها تخرج عن صمتها وهاشنو قالت على الصور المسربة
في أول رد منها على فضيحة الصور المسربة رفقة زوج صديقتها، قررت الفنانة اللبنانية نادين الراسي رفع دعوى قضائية ضد كل من تورط في التشهير بها.

شوف تيفي:

في أول رد منها على فضيحة الصور المسربة رفقة زوج صديقتها، قررت الفنانة اللبنانية نادين الراسي رفع دعوى قضائية ضد كل من تورط في التشهير بها.

و قالت نادين عبر تغريدة بتويتر "لمن يهمه الأمر، الدكتور رائد لطوف صديق مقرب من العائلة وأعتبره بمثابة أخ كبير وتجمعني صداقة عميقة بزوجته وكل الصور التي يتم تداولها هي صور جمعتنا جميعا وأمام أعين الجميع. أتمنى أن يتوقف كل المتطفلين عند هذا الحد من التعرض لسمعة الناس. وشكرا".

و كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تبادلوا نشر صور حميمية بين طبيب الأسنان اللبناني رائد لطوف و الممثلة الشهيرة نادين الراسي بمواقف جريئة و هما يتبادلان القبل.

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