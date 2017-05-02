بالصورة..بعد مول الكاسكيطة: الأمن يستدعي البودكاست مول الشكارة لولاية أمن الدار البيضاء ﻿

كشف البودكاست محمد بنيس الملقب بـ ''مول الشكارة''، على صفحته الرسمية بالفايسبوك، عن توصله باستدعاء من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، من أجل الحضور إلى مقر ولاية أمن مدينة الدار البيضاء اليوم

"شوف تيفي"

كشف البودكاست محمد بنيس الملقب بـ "مول الشكارة"، على صفحته الرسمية بالفايسبوك، عن توصله باستدعاء من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، من أجل الحضور إلى مقر ولاية أمن مدينة الدار البيضاء اليوم الثلاثاء.

وأكد "مول الشكارة" جهله لأسباب استدعاء ولاية الأمن له، وذلك بعد أن نشر صورة الاستدعاء وأرفقها بتودينة كتب فيها "المديرية العامة للأمن الوطني ولاية أمن الدار البيضاء..العميد رئيس فرقة الشرطة القضائية الحي الحسني تستدعي محمد بنيس الملقب بمول الشكارة لأسباب نجهلها لحد الأن.. سأكون في ضيافة الأمن الوطني".