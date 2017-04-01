هام للمغاربة..بعد الأمطار الرعدية: طقس حار بهذه المناطق غدا الأربعاء ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية العامة بطقس حار نسبيا فوق كل من السهول الشمالية والوسطى ومنطقة سوس والجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية.

"شوف تيفي"

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية العامة بطقس حار نسبيا فوق كل من السهول الشمالية والوسطى ومنطقة سوس والجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية.

كما يرتقب تشكل سحب منحفضة بالقرب من السواحل وستكون مصحوبة بكتل ضبابية محلية وذلك خلال الصباح والليل.

وسيلاحظ تكون سحب غير مستقرة فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، حيث الفرصة مهيأة لنزول قطرات مطرية أو زخات مطرية متفرقة، أحيانا رعدية وقد تمتد حتى المنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية وجبال الريف. فيما ستكون الأجواء قليلة السحب إلى صافية بباقي ربوع المملكة. فضلا عن هبوب زوابع رملية محلية فوق السفوح الجنوبية -الشرقية وجنوب المنطقة الشرقية.

وستهب الرياح معتدلة القوة من القطاع الجنوبي بالمنطقة الشرقية والشرق بمنطقة طنجة، وضعيفة إلى معتدلة وجنوبية بالسفوح الجنوبية الشرقية، ومن القطاع الشمالي وأحيانا من الغرب بباقي المناطق الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة الدنيا ما بين 05 و10 درجات بالمرتفعات، وما بين 10 و15 درجة بالمنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية وهضاب الفوسفاط ووالماس ومنطقة الشاوية، وما بين 15 و20 درجة بالسايس وبالسهول ومنطقة سوس و السفوح الجنوبية الشرقية والأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 15 و20 درجة بالمرتفعات وغرب الواجهة المتوسطية، وما بين 20 و25 درجة بباقي سواحل الواجهة المتوسطية وجوار سواحل المحيط الاطلسي، وما بين 25 و30 درجة بالمنطقة الشرقية وسوس، وما بين 31 و36 درجة بالسهول الداخلية والسفوح الجنوبية الشرقية والأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قوي الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طانطان والداخلة وهائجا بباقي السواحل.