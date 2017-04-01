فيديو صادم يهز الفايسبوك: مسنة وبنتها كايديرو السحور والشعوذة بالبيضاء ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعيي، يومه الثلاثاء، مقطع فيديو، يوثق لحظة قيام سيدتين بأعمال سحر وشعوذة بباب أحد المحلات التجارية.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعيي، يومه الثلاثاء، مقطع فيديو، يوثق لحظة قيام سيدتين بأعمال سحر وشعوذة بباب أحد المحلات التجارية.

وحسب ناشري هذا الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقة و27 ثانية، فإن فصوله المثيرة للجدل، جرت على مستوى حي الوحدة 1 بمدينة الدار البيضاء، حيث قامت سيدة مسنة بتعاون مع ابنتها الشابة برش مواد سحرية والقيام بأعمال شعوذة أمام باب محل تجاري.

وتفاعل المئات من النشطاء مع هذا الفيديو المثير، حيث عبر العديد منهم عن استنكارهم الشديد للقيام بمثل هذه الممارسات الظلامية التي ما تزال تنخر المجتمع المغربي.