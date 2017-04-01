بن كيران يدخل على خط الأزمة بين قياديي ''البيجيدي'' خوفا من إنشقاق الحزب ﻿

كشف مصدر مسؤول من داخل حزب العدالة والتنمية، أن عبد الإله بن كيران تلقى مكالمات هاتفية من طرف قياديين بحزب المصباح طالبوه بالتدخل فورا في ''صراع '' التصريحات ونشر غسيل البيت الداخلي للحزب على

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كشف مصدر مسؤول من داخل حزب العدالة والتنمية، أن عبد الإله بن كيران تلقى مكالمات هاتفية من طرف قياديين بحزب المصباح طالبوه بالتدخل فورا في "صراع " التصريحات ونشر غسيل البيت الداخلي للحزب على الفايسبوك، قبل تعميق الأزمة وفوات الأوان.



وحسب ذات المصدر، فقد أجرى سليمان العمراني نائب الأمين العام للحزب، مكالمة هاتفية مع عبد الإله بن كيران، الذي فوجئ بالأخبار المتداولة إعلاميا حول تشكل تيارات متصارعة داخل الحزب تهدد إستقراره ووحدته، حيث أطلع العمراني بن كيران على حقيقة الأوضاع فوافقه على إصدار النداء الجديد.



وأفاد ذات المصدر، أن سليمان العمراني، قال في كلمته يوم أمس خلال التجمع الخطابي لنقابة الإتحاد الوطني للشغل، بأن بن كيران أبلغه بتحياته للنقابيين بمناسبة عيدهم الأممي، في حين أن سبب المكالمة الهاتفية بين الطرفين هو مستجدات الصراع الذي وصل إلى منخرطي الحزب خارج المغرب، خاصة في بلجيكا وفرنسا.



وأوضح ذات المصدر، أن بن كيران وافق على إصدار العمراني، للنداء بعد إلحاح من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وقياديين بالحزب أغلبهم وزراء في الحكومة الحالية، حيث أن الضغط الكبير الذي يتعرض له العثماني ووزرائه، دفع بهم إلى المطالبة بإسكات الغاضبين الذين يلحون بعقد مجلس وطني للحزب للتداول حول الأزمة الشديدة التي تعصف بتماسك الحزب.



وقال ذات المصدر، أن بن كيران سيقضي ثلاثة أسابيع كاملة بالديار السعودية، لأداء مناسك العمرة والإعتكاف، خاصة أنه إلتقى بالعديد من المعجبين به وكذا بعض الدعاة والفقهاء الذين تربطهم علاقات "خاصة" مع أعضاء بحركة التوحيد والإصلاح الجناح الدعوي للحزب، أو "الميمة" كما أسماها بن كيران في إحدى لقاءاته.