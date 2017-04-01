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عاجل: بعد فضيحة الجنس مقابل النقط..أستاذ كلية العلوم يخرج عن صمته ويتهم طليقته..تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق

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عاجل: بعد فضيحة ''الجنس مقابل النقط''..أستاذ كلية العلوم يخرج عن صمته ويتهم طليقته..تفاصيل صادمة

بتاريــخ : 2 ماي 2017 / 14:04 عاجل: بعد فضيحة الجنس مقابل النقط..أستاذ كلية العلوم يخرج عن صمته ويتهم طليقته..تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق
عاجل: بعد فضيحة ''الجنس مقابل النقط''..أستاذ كلية العلوم يخرج عن صمته ويتهم طليقته..تفاصيل صادمة
علمت ''شوف تيفي'' في جديدة فضيحة الأستاذ الجامعي الذي يمنح النقط مقابل الجنس، أن الأخير و بعد نفيه اليوم الثلاثاء أمام اللجنة التأديبية نفى ما نسب إليه، واتهم طليقته السابقة بتسريب الصور والمحادثات

شوف تيفي:

علمت "شوف تيفي" في جديدة فضيحة الأستاذ الجامعي الذي يمنح النقط مقابل الجنس، أن الأخير و بعد نفيه اليوم الثلاثاء أمام اللجنة التأديبية نفى ما نسب إليه، واتهم طليقته السابقة بتسريب الصور والمحادثات الهاتفية عبر تقنية الواتساب وعلى موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك".

وأضاف مصدر جامعي بكلية العلوم بتطوان لشوف تيفي، بأن الأستاذ طالب اللجنة التأديبية بإحالة قضيته على الشرطة للتحقيق في من يكون سرب صورا لطالباته، متهما طليقته بأنها فبركت بعض المحادثاث على الواتساب مع طالباته، بعد أن وصل إلى علمها أنه ينوي الزواج من فتاة أخرى.

وقال أمام اللجنة أن الغيرة وروح الانتقام هي التي دفعت بطليقته إلى ارتكاب هذا الفعل.
و قالت مصادرنا،أن هنالك احتمال كبير أن القضية لن تحل في إطار داخلي، وستدخل الشرطة القضائية على الخط لحل الغاز الفيديوهات والصور الخليعة التي انتشرت للأستاذ المعني مع طالباته، كما سيتم تتبع خيوط الطليقة، لمعرفة دورها في هذه الفضيحة المدوية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب طليقة مالك السعدي أستاذ

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