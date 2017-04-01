 التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تطالب حكومة العثماني بسحب مشروع مدونة التعاضد من البرلمان ﻿
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التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تطالب حكومة العثماني بسحب مشروع مدونة التعاضد من البرلمان

بتاريــخ : 2 ماي 2017 / 13:48 التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تطالب حكومة العثماني بسحب مشروع مدونة التعاضد من البرلمان | بوليتيك
التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تطالب حكومة العثماني بسحب مشروع مدونة التعاضد من البرلمان
طالب المشاركون في الأيام الدراسية الجهوية المنظمة من طرف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية أيام 28 و29 أبريل المنصرم بمدينة إفران تحت شعار ''حكامة جهوية لتقريب وتنويع الخدمات الإدارية

"شوف تيفي"

طالب المشاركون في الأيام الدراسية الجهوية المنظمة من طرف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية أيام 28 و29 أبريل المنصرم بمدينة إفران تحت شعار "حكامة جهوية لتقريب وتنويع الخدمات الإدارية والصحية والاجتماعية للمنخرطين، "طالبوا" من حكومة سعد الدينى العثماني سحب مشروع مدونة التعاضد من البرلمان وعرضه على لجنة مستقلة تسهر على مراجعة بنوده بما يحفظ المكتسبات الصحية والديمقراطية ويضمن مناصب الشغل ويراعي كذلك مضامين الدستور والرسالة الملكية التي عرضت خلال المناظرة الوطنية الثانية للصحة.

وحسب بلاغ توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه فقد دعا المشاركون المكونين من ممثلي المنخرطين بجهتي فاس ومكناس وكذا المستخدمين العاملين بمندوبيات التعاضدية العامة بالجهتين، مختلف النقابات إلى تبني هذا المطلب والحرص على عرض هذا الموضوع على طاولة النقاش مع الحكومة الجديدة لسحب مشروع المدونة الذي اعتبروا بأنه يجهز على مجموعة من المكتسبات التي تمت مراكمتهما لما يناهز مائة سنة والتي ينهل منها الأفارقة لوضع أنظمة التغطية الصحية ببلدانهم، واعتبروا بأن الوقت قد حان لتحمل جميع النقابات والأحزاب والفرق البرلمانية والحقوقيين والمجتمع المدني والقوى الحية مسؤوليتها حتى لا يكون مصير التعاضد كملف التقاعد.

وأكد البلاغ أن المشاركين، ثمنوا تنظيم التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لقافلة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مع الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك تحت شعار " التعاضدية رافعة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني"، والتي ستكون مناسبة للتعريف بالقطاع والتراجعات التي جاء بها مشروع مدونة التعاضد، معتبرين بأن تراص جميع مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتصامني من شأنه الدفاع على المكتسبات وتحصين الاقتصاد الاجتماعي والتضامني حتى يتمكن من لعب دوره في تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية.

وناشد المشاركون يضيف نفس البلاغ، جميع الحقوقيين والقوى الحية للبلاد للدفاع عن مكتسبات القطاع التعاضدي حتى يتمكن من لعب دوره في تسهيل الولوج للخدمات الصحية، مؤكدين بأن التعاضد كان أول من خلق عيادة أسنان سنة 1962 في الوقت لم يوفرها القطاع العام, ودعا المشاركون إلى لا تمركز المراقبة الطبية من أجل تسهيل استرداد المنخرطين لتعويضات ملفات مرضهم وتجنب ضياعها عبر البريد، وحتى تكون معالجة الملفات على المستوى الجهوي متكاملة، مشيرا أي "البلاغ" أن الأيام الدراسية، شهدت انتخاب مكتبين لمنتخبي الجهتين سيكون همزة وصل بين ممثلي المنخرطين بالجهتين والمجلس الإدراي حرصا من التعاضدية العامة على إنجاح الجهوية الإدراية ومواكبتها بجهوية المنتخب حتى يتم مراعاة حاجيات وخصوصية كل جهة حرصا على تنويع وتجويد وتقريب الخدمات من المنخرطين.

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المغرب شوف تيفي التعاضدية العاتمة لموظفي الإدارات العمومية حكومة العثماني النقابات المراقبة الطبية

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