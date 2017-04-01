عاجل وبالفيديو.. الملك محمد السادس يصل في هذه اللحظات إلى قصر الإليزي بباريس ﻿

وصل الملك محمد السادس، قبل قليل من يومه الثلاثاء، إلى قصر الإليزي بباريس، ووجد في استقباله الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند.

"شوف تيفي"

وصل الملك محمد السادس، قبل قليل من يومه الثلاثاء، إلى قصر الإليزي بباريس، ووجد في استقباله الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند.

ومن المنتظر أن يقيم فرانسوا هولاند مأدبة غذاء على شرف الملك محمد السادس، وذلك بحضور العديد من الشخصيات السياسية والفنية المعروفة في المغرب وفرنسا ومن بينها وزيري خارجية البلدين جون مارك وناصر بوريطة، وزيرة البيئة الفرنسي سيغولين روايال، وزيرة الثقافة أودري أزولاي، وشكيب بنموسى سفير المغرب بفرنسا، ومهدي قطبي رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف، الباحث المتخصص في الشأن الإسلامي رشيد بن الزين، والكوميدي الفرنسي المغربي جمال الدبوز والكاتبين المغربيين الحاصلين على جائزة "غونكور" ليلى السليماني والطاهر بنجلون.