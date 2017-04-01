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سار للمغاربة..بعد روسيا: دولة أخرى تعفيكم من الفيزا

بتاريــخ : 2 ماي 2017 / 13:28 سار للمغاربة..بعد روسيا: دولة أخرى تعفيكم من الفيزا | مجتمع
سار للمغاربة..بعد روسيا: دولة أخرى تعفيكم من الفيزا
كشفت وسائل إعلام عربية، يومه الثلاثاء، أن إدارة الجوازات بمطار القاهرة الدولي، سمحت بداية من اليوم، لمواطني دول وأصحاب الجنسيات المغربية والليبية والجزائرية والتونسية، بدخول مصر بدون تأشيرة

"شوف تيفي"

كشفت وسائل إعلام عربية، يومه الثلاثاء، أن إدارة الجوازات بمطار القاهرة الدولي، سمحت بداية من اليوم، لمواطني دول وأصحاب الجنسيات المغربية والليبية والجزائرية والتونسية، بدخول مصر بدون تأشيرة مسبقة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المسافرين من دول المغرب وتونس والجزائر وليبيا، يمكنهم الحصول على "الفيزا" بشكل فوري في المطار، وهو القرار الذي اتخذته مصر لتنشيط حركة السياحة الخارجية.

وأكدت ذات المصادر أن هذا القرار مخصص فقط لدول المغرب العربي، والحاصلين على إقامات في دول عربية، بينما لن يتم السماح بدخول مواطني دول السودان وسوريا والأردن ولبنان وفلسطين إلا عقب الحصول على الموافقات الأمنية والتأشيرات المسبقة من السفارات المصرية في هذه الدول.

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