بعد مثوله أمام اللجنة التأديبية .. أستاذ ''الجنس مقابل النقط'' يطلب بإحالته على الشرطة القضائية ﻿

في تطورات جديدة لفضيحة الأستاذ الجامعي بكلية العلوم عبد المالك السعدي، المتهم بابتزاز طالباته بـ ''الجنس مقابل النقط''، انعقدت صباح يومه الثلاثاء، اللجنة التأديبية بالكلية، حيث عرض عليها الأستاذ

شوف تيفي



في تطورات جديدة لفضيحة الأستاذ الجامعي بكلية العلوم عبد المالك السعدي، المتهم بابتزاز طالباته بـ "الجنس مقابل النقط"، انعقدت صباح يومه الثلاثاء، اللجنة التأديبية بالكلية، حيث عرض عليها الأستاذ المتهم لمساءلته حول الاتهامات الموجهة إليه من قبل عدد من طالباته اللواتي قام بابتزازهن، ومنهن طالبة حصلت على الإجازة، وقررت فضح ما أسمته بممارسات الأستاذ اللا أخلاقية مع طالباته.



وأكد مصدر مقرب من اللجنة التأديبية بكلية العلوم عبد المالك السعدي في تصريح لـ "شوف تيفي" أن الأستاذ المتهم نفى أمام اللجنة جملة وتفصيلا الاتهامات بالابتزاز بالنقط مقابل الجنس.



و حسب مصادرنا، طالب الأستاذ المتهم، من اللجنة التأديبية بإحالة قضيته على الشرطة للتحقيق في من يكون سرب صورا لطالباته.



وستدخل الشرطة القضائية على الخط لحل ألغاز الفيديوهات والصور الخليعة التي انتشرت للأستاذ المعني مع طالباته.