خطير..إغماءات وصراخ بعد إقتحام عصابة مسلحة ''حماما شعبيا'' للنساء بأيت اعميرة ﻿

كشفت مصادر من منطقة أيت اعميرة بإقليم اشتوكة أيت باها، عن إقتحام عصابة مكونة من شخصين وفتاتين حماما للنساء وسط مركز آيت عميرة يوم أمس الإثنين، بعد فرارهم من ملاحقة عدد من الساكنة.

شوف تيفي

كشفت مصادر من منطقة أيت اعميرة بإقليم اشتوكة أيت باها، عن إقتحام عصابة مكونة من شخصين وفتاتين حماما للنساء وسط مركز آيت عميرة يوم أمس الإثنين، بعد فرارهم من ملاحقة عدد من الساكنة.



وإستنادا لتقارير إعلامية، فإن أفراد العصابة دخلوا في نقاش حاد مع سائق “الطاكسي” بعدما طالبهم بتأدية ثمن الركوب ، قبل أن يستولوا أسلحة بيضاء في وجهه، ويلوذوا بالفرار.



وحسب ذات المصدر، فقد تطورت الأمور إلى مطاردة عدد من المارة لأفراد العصابة ، انتهى بهم إلى اقتحام الحمام في محاولة للإحتماء من غضب الساكنة مماتسبب في اغماءات وسط النساء المستحمات.



وفور إشعارها بالواقعة، حلت بعين المكان عناصر المركز الترابي للدرك الملكي، التي قامت باقتياد أفراد العصابة إلى التحقيق التمهيدي، مع حجز الأسلحة البيضاء التي كانت بحوزتها.