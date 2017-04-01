نظارات الفنان المغربي سعد لمجرد في المزاد العلني وها علاش ﻿

لم يكن للفنان المغربي سعد لمجرد شيء يمكن أن يتبرع به في برنامج ''على شط الهوى'' الذي بثت إحدى حلقاته مؤخرا على إحدى القنوات العربية، إلا نظارات كليب ''لمعلم''، حيث وضعهما في المزاد العلني على غرار باقي

شوف تيفي

لم يكن للفنان المغربي سعد لمجرد شيء يمكن أن يتبرع به في برنامج "على شط الهوى" الذي بثت إحدى حلقاته مؤخرا على إحدى القنوات العربية، إلا نظارات كليب "لمعلم"، حيث وضعهما في المزاد العلني على غرار باقي الفنانين، حيث وضع كل واحد منهم أحد أغراضه الغالية.

وجاءت هذه المبادرة الإنسانية من أجل تنظيم مزاد علني، سيذهب ريعه إلى مساعدة اللاجئين المسلمين الذي نزحوا من بلدانهم التي تعرف الحروب العسكرية والأهلية كسوريا وبعض الدول الإفريقية.

جدير بالذكر أن سعد مازال متابعا في قضيته الشهيرة في فرنسا، حيث حصل على السراح المؤقت "بـ66 كشيفة"، قبل بداية الجلسات، قبل نهاية شهر ماي الجاري.