بعد التسريبات.. أستاذ النقط مقابل الجنس أمام المجلس التأديبي ﻿

في تفاعلات فضيحة الجنس مقابل النقط، أعلن الموقع الرسمي لكلية العلوم بمدينة تطوان ، عن عقد اللجنة العليا لمجلس الكلية اليوم الثلاثاء، المجلس التأديبي للأستاذ المتهم بابتزاز طالباته جنسيا مقابل

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في تفاعلات فضيحة الجنس مقابل النقط، أعلن الموقع الرسمي لكلية العلوم بمدينة تطوان ، عن عقد اللجنة العليا لمجلس الكلية اليوم الثلاثاء، المجلس التأديبي للأستاذ المتهم بابتزاز طالباته جنسيا مقابل منحهن نقطا مرتفعة و يتعلق الأمر بالأستاذ الذي اتهم بالتحرش الجنسي و التلاعب بنقط الطلبة و خلق جدلا واسعا بالفضاء الافتراضي حيث انتشرت هاشتاك" الجنس مقابل القط" حيث تم تصويره خلال المحادثات الجنسية و المضاجعة السريرية للطالبات في مقر عمله و في شقق بتطوان و طنجة.

ما أثار تساؤلات حول ما إذا كان هذا الحدث معزولا أم هو ظاهرة متفشية في المجتمع المغربي تطال قطاعات متعددة خصوصا مصانع النسيج والتغدية وغيرها من القطاعات الصناعية، حيث تتسرب أنباء بشكل مستمر عن تحرش المشغل بالمستضعفات من النساء العاملات؟ وهنا يشي الشق القانوني المتعلق بالنازلة يحذر عميد الكلية المعنية حتى لا ينزلق في مطبات أخطاء مهنية.

و حسب ما أوردته يومية العلم، فإن النازلة لا تقتصر فقط على ابتزاز جنسي بل تتضمن أيضا حكايات عن طالبات فضلن الامتحان السريري على امتحان القسم قصد تحقيق النجاح العلمي الوهمي.