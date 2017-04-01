بعد صفعة مجلس الأمن...''البوليساريو'' تعلن إستعدادها الجلوس للتحاور مع المغرب ﻿

أعلن عضو الجبهة الإنفصالية البوليساريو امحمد خداد مساء أمس الاثنين في العاصمة الجزائرية، “استعداد الجبهة لبدء مفاوضات مباشرة مع المغرب.

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أعلن عضو الجبهة الإنفصالية البوليساريو امحمد خداد مساء أمس الاثنين في العاصمة الجزائرية، “استعداد الجبهة لبدء مفاوضات مباشرة مع المغرب.



وحسب قصاصة لوكالة فرانس بريس، فقد أكد خداد عن إستعداد قيادة البوليساريو الدخول في مفاوضات مع المغرب بعد قرار مجلس الأمن الدولي الجمعة الماضي، والذي أكد دعمه استئناف المفاوضات حول النزاع المفتعل في الصحراء المغربية.



وأفادت الوكالة، أن المغرب يقترح تسوية لإنهاء الملف على أساس الحكم الذاتي للمناطق الجنوبية تحت السيادة الكاملة للمغرب على كافة أراضيه، حيث أوضح خداد، منسق الجبهة مع قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام، في مؤتمر صحافي، ان “الاتحاد الافريقي والامم المتحدة يجب أن يتعاونا في معالجة هذا النزاع″.



وإنسحب مسلحو البوليساريو الجمعة الماضي من منطقة الكركرات قرب الحدود المغربية الموريتانية، خوفا من قرار للمنتظم الدولي الذي رحب به المغرب، حيث أعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطا السبت الماضي أن “المغرب يرحب بقرار المجلس".