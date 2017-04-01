حصري : هادشي ولا كيخلع ..عصابة كريسات كار على قدو على الطريقة الأمريكية و ها شنو وقع ﻿

شوف تيفي: ف.ع
عاش عدد من الركاب القادمين من مدينة مراكش صوب الدارالبيضاء لحظات من الخوف و الهلع بعد أن هاجمت عصابة مسلحة بالأسلحة البيضاء حافلتهم في مشهد هوليودي استولت خلاله على عدد من الهواتف النقالة و الحلي و المبالغ المالية.
و حصلت "شوف تيفي" على معلومات خاصة تفيد أن الحافلة و التي تجاوزت مدينة برشيد بكيلوميترات معدودة تفاجأ ركابها بعدد من الأشخاص يشهرون أسلحة بيضاء منهم من كان داخل الحافلة و منهم من كان متربصا بداخل صندوق الأمتعة.
و ذكرت المصادر أن أحد المهاجمين أشهر سكينا وضعه في مشهد يشبه أفلام الأكشن على عنق السائق مرغما إياه بسلك طريق آمنة بعيدا عن أنظار رجال الأمن , حيث عمت فوضى و خوف وهلع كبير بين ركاب الحافلة حيث جردت العصابة عدد من المسافرين من أمتعتهم و هواتفهم فيما جردت مساعد السائق "الكريسون" الذي حاول الدخول في شجار معهم من ملابسه قبل أن ينزلوه في مكان خلاء , قبل أن يغادروا الحافلة على مشارف مدينة الدارالبيضاء.
و أفادت المصادر أن عدد من الركاب الذين سجلوا شكاية في الموضوع اتهموا المساعد بالتورط في هذا الحادث بحكم سماحه لعدد من أفراد العصابة بالبقاء في صندوق الأمتعة .
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.