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حصري : هادشي ولا كيخلع ..عصابة كريسات كار على قدو على الطريقة الأمريكية و ها شنو وقع

بتاريــخ : 2 ماي 2017 / 12:06 حصري : هادشي ولا كيخلع ..عصابة كريسات كار على قدو على الطريقة الأمريكية و ها شنو وقع | حوادث و حقوق
حصري : هادشي ولا كيخلع ..عصابة كريسات كار على قدو على الطريقة الأمريكية و ها شنو وقع
عاش عدد من الركاب القادمين من مدينة مراكش صوب الدارالبيضاء لحظات من الخوف و الهلع بعد أن هاجمت عصابة مسلحة بالأسلحة البيضاء حافلتهم في مشهد هوليودي استولت خلاله على عدد من الهواتف النقالة و الحلي و

شوف تيفي: ف.ع

عاش عدد من الركاب القادمين من مدينة مراكش صوب الدارالبيضاء لحظات من الخوف و الهلع بعد أن هاجمت عصابة مسلحة بالأسلحة البيضاء حافلتهم في مشهد هوليودي استولت خلاله على عدد من الهواتف النقالة و الحلي و المبالغ المالية.

و حصلت "شوف تيفي" على معلومات خاصة تفيد أن الحافلة و التي تجاوزت مدينة برشيد بكيلوميترات معدودة تفاجأ ركابها بعدد من الأشخاص يشهرون أسلحة بيضاء منهم من كان داخل الحافلة و منهم من كان متربصا بداخل صندوق الأمتعة.

و ذكرت المصادر أن أحد المهاجمين أشهر سكينا وضعه في مشهد يشبه أفلام الأكشن على عنق السائق مرغما إياه بسلك طريق آمنة بعيدا عن أنظار رجال الأمن , حيث عمت فوضى و خوف وهلع كبير بين ركاب الحافلة حيث جردت العصابة عدد من المسافرين من أمتعتهم و هواتفهم فيما جردت مساعد السائق "الكريسون" الذي حاول الدخول في شجار معهم من ملابسه قبل أن ينزلوه في مكان خلاء , قبل أن يغادروا الحافلة على مشارف مدينة الدارالبيضاء.

و أفادت المصادر أن عدد من الركاب الذين سجلوا شكاية في الموضوع اتهموا المساعد بالتورط في هذا الحادث بحكم سماحه لعدد من أفراد العصابة بالبقاء في صندوق الأمتعة .

‫شوف تيفي

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مراكش الدارالبيضاء العصابة مشهد هوليودي شوف تيفي

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