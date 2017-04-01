الملك محمد السادس يلتقي بهذا الكوميدي الشهير بقصر الإليزي بفرنسا ﻿

من المنتظر أن يتلقي الملك محمد السادس بقصر الإليزي اليوم الثلاثاء بمجموعة من الشخصيات المغربية والفرنسية المشهورة، ومن بينها الكوميدي المغربي الفرنسي جمال الدبوز.

"شوف تيفي"

من المنتظر أن يتلقي الملك محمد السادس بقصر الإليزي اليوم الثلاثاء بمجموعة من الشخصيات المغربية والفرنسية المشهورة، ومن بينها الكوميدي المغربي الفرنسي جمال الدبوز.

وحسب موقع "أطلس آنفو" الفرنسي فإن الملك محمد السادس سيلتقي في حفل الغداء الذي سيقيمه على شرفه الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بشخصيات فرنسية ومغربية معروفة ومن بينها وزيري خارجية البلدين جون مارك وناصر بوريطة، وزيرة البيئة الفرنسي سيغولين روايال، وزيرة الثقافة أودري أزولاي، وشكيب بنموسى سفير المغرب بفرنسا، ومهدي قطبي رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف، الباحث المتخصص في الشأن الإسلامي رشيد بن الزين، والكوميدي الفرنسي المغربي جمال الدبوز والكاتبين المغربيين الحاصلين على جائزة "غونكور" ليلى السليماني والطاهر بنجلون.

تجدر الإشارة إلى أن "شوف تيفي" كانت السباقة للكشف عن استقبال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولند للملك محمد السادس بقصر الإليزيه بباريس خلال حفل غداء.