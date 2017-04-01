إنقاذ قارب للصيد بتزنيت على متنه سائحان فرنسيان ﻿

خلافا لما تم تداوله يوم الأحد الماضي، كشف مصدر ''لشوف تيفي'' أن عناصر الوقاية المدنية تمكنت من إنقاد ثلاثة أشخاص، بعد إنقلاب قارب للصيد التقليدي بسيدي بولفضايل التابع لنفوذ جماعة أربعاء الساحل

شوف تيفي



خلافا لما تم تداوله يوم الأحد الماضي، كشف مصدر "لشوف تيفي" أن عناصر الوقاية المدنية تمكنت من إنقاد ثلاثة أشخاص، بعد إنقلاب قارب للصيد التقليدي بسيدي بولفضايل التابع لنفوذ جماعة أربعاء الساحل بإقليم تزنيت.



وحسب ذات المصدر، فالحادثة جرت وقائعها يوم الأحد 30 أبريل 2017، بعد إنقلاب قارب كان يقل ثلاثة اشخاص بينهما فرنسيان، كانو في رحلة إستجمام بسواحل المنطقة بالقرب من منطقة سيدي بونوار، قبل أن ينقلب القارب.



وأفادت ذات المصادر، أن الحادث إستنفر السلطة المحلية ورجال الدرك الملكي وعناصر الوقاية المدنية الدين حلوا على عجل لإنقاذ حياة الركاب، وسط تساؤلات حول مدى قانونية وسلامة نقل مراكب الصيد للسياح المغاربة والأجانب على حد سواء