غير سار للمغاربة..زيادات جديدة في أسعار البنزين والغازوال ﻿

عادت أسعار الغازوال والبنزين لترتفع من جديد إذ قفز سعر البنزين في عدد من محطات الوقوف بنحو 40 سنتيما، ليقترب من عتبة 11 درهما للتر الواحد، حيث يتراوح حاليا بالدار البيضاء بين 10,98 و 11 درهما للتر، كما

"شوف تيفي"

عادت أسعار الغازوال والبنزين لترتفع من جديد إذ قفز سعر البنزين في عدد من محطات الوقوف بنحو 40 سنتيما، ليقترب من عتبة 11 درهما للتر الواحد، حيث يتراوح حاليا بالدار البيضاء بين 10,98 و 11 درهما للتر، كما ارتفع سعر الغازوال إلى 9,85 دراهم كأقصى سعر مسجل يوم أمس فاتح ماي، ما يعني أن الانخفاض المسجل بداية الشهر لم يدم طويلا، إذ كانت الأسعار شهدت أكبر تراجع منذ نحو سنتين لتبلغ 33 سنتيما للغازوال و 17 سنتيما للبنزين.

وحسب يومية "أخبار اليوم" في عددها الصادر اليوم الثلاثاء فإن عودة الأسعار في السوق الوطني تأتي في وقت تشهد فيه الأسعار العالمية بعض الاستقرار مع فترات من الانخفاض، وهو ما يعيد إلى الواجهة طريقة احتساب الأسعار وطنيا، ويطرح الكثير من علامات الاستفهام حول شركات توزيع المحروقات.

وفي هذا الصدد، كشف مؤشر "غلوبال بترول برايس" الدولي لتتبع أسعار المحروقات في العالم ارتفاعا كبيرا في أسعار البنزين والغازوال في المغرب خلال الفترة ما بين 27 فبراير 27 أبريل الجاري.