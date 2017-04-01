إضراب أرباب ومراكب الصيد الساحلي بالداخلة لتحديد ثمن بيع السردين في درهمين ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن المكتب الوطني للصيد البحري بالداخلة، أصدر قرارا سابقا بخفض ثمن السردين من 2.23 درهم، إلى 1.80 درهم كحد أقصى للبيع، ما دفع ببعض المدنيين من أرباب المراكب والبحارة إلى الإضراب عن

شوف تيفي



علمت "شوف تيفي" أن المكتب الوطني للصيد البحري بالداخلة، أصدر قرارا سابقا بخفض ثمن السردين من 2.23 درهم، إلى 1.80 درهم كحد أقصى للبيع، ما دفع ببعض المدنيين من أرباب المراكب والبحارة إلى الإضراب عن الإبحار ضد القرار.



ودعت جمعية مدنية تضم مهنيين بقطاع الصيد البحري بمدينة الداخلة، كافة أرباب وبحارة مراكب الصيد الساحلي بالمدينة، بقرار التوقف عن الإبحار إبتداءا من يوم الأحد الماضي إلى أجل غير محدد وذلك إثر القرار الأحادي القاضي بخفض ثمن السردين من 2.23 درهم للكيلوغرام إلى 1.80 درهم.



وحسب بيان الجمعية، فقرار مكتب الصيد يتنافى مع الإتفاق الموقع بين المهنيين والإدارة ووحدات التجميد بتحديد ثمن السردين في 2.23 درهم كحد أدنى لثمن السردين بالإضافة إلى الهدف الرئيسي لإستراتيجية اليوتيس الرامية إلى تثمين المنتوج كما أنه سيفوت على خزينة الدولة مداخيل مهمة.



ووفق منطوق البيان فقد تقرر بعد مناقشة مستفيضة همت جميع الجوانب، إستمرار التوقف على الإبحار إلى غاية تحقيق مطلبي العودة إلى الثمن المتفق عليه ب 2.23 درهم كحد أدنى للبيع، وكدا الزيادة في الحصة المخصصة للمراكب والمحددة في 2000 طن.

من جهة ثانية، كشف مصدر "لشوف تيفي" أن مهنيي الداخلة يرغبون في تحديد ثمن بيعهم السردين في أكثر من درهمين، لكن الوزارة الوصية ترى أن ثمنه أقل من درهمين وهو ثمن مقبول، خاصة من طرف شركات تعليب السردين سواء بمدينة الداخلة أو في المصانع الموزعة بين عدة مدن مغربية.