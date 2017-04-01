اتصالات المغرب تحصل على واحدة من أهم الشواهد العالمية في مجال تدقيق الحسابات ﻿

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر
حصلت شركة "اتصالات المغرب" على شهادة IIA من معهد مراجعي الحسابات الداخليين , عن أنشطة التدقيق الداخلي , التي منحت لها من طرف لجنة إصدار الشهادات IFACI (المعهد الفرنسي للتدقيق و المراقبة الداخليين ) , وفقا للمرجعية المهنية لمراجعة الحسابات الداخلية RPAI على أساس معايير التدقيق الداخلي.
و بهذه الشهادة تعتير شركة "اتصالات المغرب" , أول شركة مدرجة في بورصة الدارالبيضاء تحصل على الشهادة التي تثبت أن أنشطة المراجعة الداخلية بالشركة تستجيب لمعايير صادمة من استقلالية و كفاءة و تساهم إلى حد كبير في التحسين المستمر للتشغيل العملياتي .
و تضمن شهادة IFACI و حسب بلاغ لشركة "اتصالات المغرب" توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه , احترام و تنفيذ المتطلبات 25 للمرجعية المهنية 2015 الخاصة بمراجعة الحسابات الداخلية وفقا لثلاث مستويات و المتمثلة في وسائل التدقيق التي تعتمدها اتصالات المغرب حول الاستقلالية و الموضوعية و ميثاق الأخلاقيات , بالإضافة إلى الخدمات التي تتبعها كخطة التدقيق على أساس المخاطر و حكامة الشركة و المنهجية و أعمال مراجعة الحسابات , فضلا عن توجيه و مراقبة التدقيق المتجسد في الإشراف و برامج التأمين و تحسين الجودة .
و يأتي هذا الاعتراف استنادا إلى ذات البلاغ لتأكيد مهنية شركة اتصالات المغرب , كما يعكس مدى استعدادها وملائمة أنشطتها المرتبطة بمرجعية الحسابات مع المعايير الدولية .
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