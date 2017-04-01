اتصالات المغرب تحصل على واحدة من أهم الشواهد العالمية في مجال تدقيق الحسابات ﻿

حصلت شركة ''اتصالات المغرب'' على شهادة IIA من معهد مراجعي الحسابات الداخليين , عن أنشطة التدقيق الداخلي , التي منحت لها من طرف لجنة إصدار الشهادات IFACI (المعهد الفرنسي للتدقيق و المراقبة الداخليين ) , وفقا

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر



حصلت شركة "اتصالات المغرب" على شهادة IIA من معهد مراجعي الحسابات الداخليين , عن أنشطة التدقيق الداخلي , التي منحت لها من طرف لجنة إصدار الشهادات IFACI (المعهد الفرنسي للتدقيق و المراقبة الداخليين ) , وفقا للمرجعية المهنية لمراجعة الحسابات الداخلية RPAI على أساس معايير التدقيق الداخلي.



و بهذه الشهادة تعتير شركة "اتصالات المغرب" , أول شركة مدرجة في بورصة الدارالبيضاء تحصل على الشهادة التي تثبت أن أنشطة المراجعة الداخلية بالشركة تستجيب لمعايير صادمة من استقلالية و كفاءة و تساهم إلى حد كبير في التحسين المستمر للتشغيل العملياتي .



و تضمن شهادة IFACI و حسب بلاغ لشركة "اتصالات المغرب" توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه , احترام و تنفيذ المتطلبات 25 للمرجعية المهنية 2015 الخاصة بمراجعة الحسابات الداخلية وفقا لثلاث مستويات و المتمثلة في وسائل التدقيق التي تعتمدها اتصالات المغرب حول الاستقلالية و الموضوعية و ميثاق الأخلاقيات , بالإضافة إلى الخدمات التي تتبعها كخطة التدقيق على أساس المخاطر و حكامة الشركة و المنهجية و أعمال مراجعة الحسابات , فضلا عن توجيه و مراقبة التدقيق المتجسد في الإشراف و برامج التأمين و تحسين الجودة .



و يأتي هذا الاعتراف استنادا إلى ذات البلاغ لتأكيد مهنية شركة اتصالات المغرب , كما يعكس مدى استعدادها وملائمة أنشطتها المرتبطة بمرجعية الحسابات مع المعايير الدولية .