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بالصور..حادثة سير جد خطيرة بمدينة طنجة والضحايا أربعة نساء

بتاريــخ : 2 ماي 2017 / 11:33 بالصور..حادثة سير جد خطيرة بمدينة طنجة والضحايا أربعة نساء | حوادث و حقوق
بالصور..حادثة سير جد خطيرة بمدينة طنجة والضحايا أربعة نساء
شهدت طريق ''مرقالة'' بمدينة طنجة، ليلة الاثنين-الثلاثاء، حادثة سير جد خطيرة، عقب انقلاب سيارة خفيفة ما تسبب في إصابة 4 نساء بجروح متفاوتة الخطورة.

"شوف تيفي"

شهدت طريق "مرقالة" بمدينة طنجة، ليلة الاثنين-الثلاثاء، حادثة سير جد خطيرة، عقب انقلاب سيارة خفيفة ما تسبب في إصابة 4 نساء بجروح متفاوتة الخطورة.

وحسب مصادر محلية فإن سيارة خفيفة كان على متنها شاب وأربعة نساء، انحرفت عن الطريق، ما تسبب في إنقلابها، وإصابة النساء بجروح تم على إثرها نقلهم على وجه السرعة إلى مستشفى محمد الخامس لتلقي الإسعافات الضرورية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن عناصر الوقاية المدنية، تأخرت في الوصول إلى مكان الحادث، ما دفع بمجموعة من المواطنين إلى التدخل وإخراج المصابين من السيارة.

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المغرب شوف تيفي النساء طنجة جروح مستشفى محمد الخامس طريق مرقالة

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