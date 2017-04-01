عاجل: تسريب فيديو الفضيحة الجنسية للأستاذ الجامعي الذي يطلب من طالباته ممارسة الجنس مقابل النقاط‎ ﻿

في جديد الفضيحة الجنسية التي هزت أركان كلية العلوم بتطوان مؤخرا، و بعد نشر صور مخلة بالحياء و تفاصيل محادثات بين أستاذ جامعي و عدد من طالباته اللائي مارسن معه الجنس المحرم مقابل النقاط، تم اليوم

شوف تيفي:



في جديد الفضيحة الجنسية التي هزت أركان كلية العلوم بتطوان مؤخرا، و بعد نشر صور مخلة بالحياء و تفاصيل محادثات بين أستاذ جامعي و عدد من طالباته اللائي مارسن معه الجنس المحرم مقابل النقاط، تم اليوم الثلاثاء، تسريب فيديو "الجنس قابل النقاط".



و حسب متداولي الفيديو بين رواد موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" فإن تفاصيله جرت في شقة الأستاذ الجامعي التي يكتريها بمدينة مارتيل بينه و بين إحدى طالباته التي قيل إنها متورطة في هذه الفضيحة التي شهدتها كلية العلوم بتطوان.



وكانت "شوف تيفي" قد توصلت بتسريبات من الحساب الفايسبوكي المُقرصن والذي يحمل اسم الأستاذ "أ٫أ"، حيث تفضح التسريبات هذا الأخير، وتكشف عن ربطه علاقات غير شرعية مع بعض طالباته بمكتبه بالجامعة وبشقة يملكها بمارتيل مقابل منحهن نقاطا عالية تمكنهن من تحقيق التفوق الدراسي بدون جهد.