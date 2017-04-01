 عمليات أمنية مكثفة على الصعيد الوطني لمكافحة استعمال غاز البوتان كمصدر لتموين السيارات بالطاقة ﻿
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عمليات أمنية مكثفة على الصعيد الوطني لمكافحة استعمال غاز البوتان كمصدر لتموين السيارات بالطاقة

بتاريــخ : 2 ماي 2017 / 10:43 عمليات أمنية مكثفة على الصعيد الوطني لمكافحة استعمال غاز البوتان كمصدر لتموين السيارات بالطاقة | مجتمع
عمليات أمنية مكثفة على الصعيد الوطني لمكافحة استعمال غاز البوتان كمصدر لتموين السيارات بالطاقة
أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح الأمن الوطني في مجال مكافحة استعمال قنينات الغاز كمصدر بديل لتزويد السيارات الخفيفة والنفعية بالطاقة، خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية، عن ضبط

"شوف تيفي"

أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح الأمن الوطني في مجال مكافحة استعمال قنينات الغاز كمصدر بديل لتزويد السيارات الخفيفة والنفعية بالطاقة، خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية، عن ضبط 238 سيارة مخالفة، وتقديم مالكيها أمام العدالة بموجب مساطر قضائية.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها ففي استقراء لهذه المعطيات الإحصائية، فقد سجلت ولاية أمن أكادير والمدن التابعة أكبر نسبة من السيارات التي تم ضبطها، وذلك بما مجموعه 123 سيارة مخالفة تتعلق بالاستعمال غير المشروع لغاز البوتان كمصدر للطاقة، تليها كل من ولاية أمن العيون ووجدة وسطات مجتمعة ب 68 سيارة مخالفة.

وأكد المصدر ذاته أن هذه العمليات الأمنية الرامية إلى زجر الاستعمال غير المشروع لقنينات غاز البوتان كمصدر لتحريك السيارات، تندرج في إطار تنزيل الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، في شقها المتعلق بضمان احترام المعايير والمواصفات الدولية ذات الصلة بأمن المركبات، لاسيما تلك المتعلقة باعتماد مصادر الطاقة والشروط التقنية المصادق عليها.

وأوضح ذات المصدر أن المديرية العامة للأمن الوطني، سبق لها أن عممت بتاريخ 05 دجنبر 2016، مذكرة مصلحية على جميع مصالحها اللاممركزة، تضمنت تعليمات صارمة تقتضي بتكثيف عمليات المراقبة الرامية إلى الوقاية من الأخطار المترتبة عن الاستبدال العشوائي لخزانات الوقود في السيارات بقنينات الغاز كمصدر بديل للطاقة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يتسبب في حوادث وأخطار على مالكي السيارات وركابها وكذا مستعملي الطريق.

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