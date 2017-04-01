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حصري..سعد المجرد ''اختفى '' وها الجديد ديال القضية ديالو

بتاريــخ : 2 ماي 2017 / 09:43 حصري..سعد المجرد اختفى وها الجديد ديال القضية ديالو | ثقافة و فنون
حصري..سعد المجرد ''اختفى '' وها الجديد ديال القضية ديالو
في جديد قضية الفنان المغربي سعد المجرد، علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المحامي الفرنسي المكلف بالدفاع عن ''المعلم'' يسابق الزمن من أجل إعداد دفوعاته التي سيستيعن بها خلال الجلسة التي ستنعقد منتصف شهر

"شوف تيفي"

في جديد قضية الفنان المغربي سعد المجرد، علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن المحامي الفرنسي المكلف بالدفاع عن "المعلم" يسابق الزمن من أجل إعداد دفوعاته التي سيستيعن بها خلال الجلسة التي ستنعقد منتصف شهر ماي الجاري.

وأكد المصدر ذاته أن هناك احتمالا كبيرا أن يطلب "موريتي" التأجيل خلال الجلسة المقبلة، مشيرا إلى أن محامي الفتاة الفرنسية "لورا بريول" يعمل بدروه بتنسيق مع هذه الأخيرة للإعداد لهذه الجلسة التي ستحضرها .

وبخصوص جديد "سعد المجرد"، فقد أوضح ذات المصدر أن الفنان المغربي، اختار إلتزام الشقة التي يقضي بها فترة السراح المؤقت رفقة والديه ، وذلك استجابة لأوامر المحامي الفرنسي موريتي، مؤكدا أن المجرد لا يغادر الشقة إلا نادرا و في الأوقات القليلة المسموح بها وفي مساحة محددة لا تتعدى 200 متر عن الحي الذي يقطنه، أما "البشير عبدو ونزهة الركراكي" فقد قللا بدورهما من ظهورهما وتواصلهما مع المقربين من "المعلم".

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الجلسة موريتي المحامي سعد المجرد البشير عبدو

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