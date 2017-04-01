 الملك محمد السادس يلتقي الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بقصر الإليزيه..وهذه هي التفاصيل ﻿
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الملك محمد السادس يلتقي الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بقصر الإليزيه..وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 2 ماي 2017 / 09:22 الملك محمد السادس يلتقي الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بقصر الإليزيه..وهذه هي التفاصيل | بوليتيك
الملك محمد السادس يلتقي الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بقصر الإليزيه..وهذه هي التفاصيل
من المنتظر أن يلتقي الملك محمد السادس اليوم الثلاثاء، بنظيره الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الذي سيقيم مأدبة غداء على شرف الملك بقصر الإليزيه بفرنسا .

"شوف تيفي"

من المنتظر أن يلتقي الملك محمد السادس اليوم الثلاثاء، بنظيره الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الذي سيقيم مأدبة غداء على شرف الملك بقصر الإليزيه بفرنسا .

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" بهذا الخصوص فإن بعض المراقبين و المتتبعين عن قرب للعلاقات المغربية الفرنسية، يعتقدون أن هذا اللقاء سيكون بمثابة لقاء وداع رسمي لفرانسوا هولاند الذي سيغادر كرسي الرئاسة الفرنسية خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن المحتمل حسب بعض المراقبين أن يقدم الملك محمد السادس، شكره للرئيس الفرنسي على مواقف فرنسا الداعمة للمغرب في جل قضاياه المصيرية وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الملك محمد السادس الرئيس الفرنسي قضية الوحدة الترابية

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