 بالصورة.. الأمير مولاي الحسن يبهر المغاربة ويذكرهم بالملك الراحل الحسن الثاني ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصورة.. الأمير مولاي الحسن يبهر المغاربة ويذكرهم بالملك الراحل الحسن الثاني | مجتمع

بالصورة.. الأمير مولاي الحسن يبهر المغاربة ويذكرهم بالملك الراحل الحسن الثاني

مؤلم وصادم..شاب حاصل على الإجازة في اللغة الانجليزية ينهي حياته بسم الفئران باليوسفية+صورة | حوادث و حقوق

مؤلم وصادم..شاب حاصل على الإجازة في اللغة الانجليزية ينهي حياته بسم الفئران باليوسفية+صورة

خطير..الحزن يُخيّم على شركة سامسونغ يوم عيد الشغل بعد وفاة 6 من عمالها | نت 2.0

خطير..الحزن يُخيّم على شركة سامسونغ يوم عيد الشغل بعد وفاة 6 من عمالها

حجز نصف طن من المعسل المهرب وأموال مهمة من جنوب المملكة بإنزكان | حوادث و حقوق

حجز نصف طن من '' المعسل '' المهرب وأموال مهمة من جنوب المملكة بإنزكان

عاجل..سقوط طائرة بالقرب من المغرب..وهذا هو عدد القتلى | حوادث و حقوق

عاجل..سقوط طائرة بالقرب من المغرب..وهذا هو عدد القتلى

مثير..أشلاء آدمية وجثة في مدينة تنغير ترعب المغاربة وهذه هي الحقيقة الكاملة بخصوصها | مجتمع

مثير..أشلاء آدمية وجثة في مدينة تنغير ترعب المغاربة وهذه هي الحقيقة الكاملة بخصوصها

عاجل وخطير.. سيناريو البوعزيزي يتكرر في تونس: سيدة تضرم النار في جسدها بعد تعرض زوجها للضرب من طرف رجال سلطة | دولي

عاجل وخطير.. سيناريو البوعزيزي يتكرر في تونس: سيدة تضرم النار في جسدها بعد تعرض زوجها للضرب من طرف

فضيحة..تلميذ قاصر اغتصب زميلته وافتض بكارتها في منطقة خلاء بالبيضاء | حوادث و حقوق

فضيحة..تلميذ قاصر اغتصب زميلته وافتض بكارتها في منطقة خلاء بالبيضاء

عاجل.. الولايات المتحدة الأمريكية تحذر مواطنيها من السفر إلى أوروبا..وهذا هو السبب | دولي

عاجل.. الولايات المتحدة الأمريكية تحذر مواطنيها من السفر إلى أوروبا..وهذا هو السبب

مواطن‮…''‬وَان'' ومواطن‮...‬ ''تو''

بالصورة.. الأمير مولاي الحسن يبهر المغاربة ويذكرهم بالملك الراحل الحسن الثاني

بتاريــخ : 2 ماي 2017 / 05:05 بالصورة.. الأمير مولاي الحسن يبهر المغاربة ويذكرهم بالملك الراحل الحسن الثاني | مجتمع
بالصورة.. الأمير مولاي الحسن يبهر المغاربة ويذكرهم بالملك الراحل الحسن الثاني
أبهرت صورة جديدة لولي العهد الأمير مولاي الحسن، المغاربة على موقع التواصل الاجتماعي ''فايسبوك''، حيث عبر آلاف النشطاء عن إعجابهم الكبير بها وبأناقة الأمير خلال ترأسه لحفل تسليم الجائزة الكبرى للملك

"شوف تيفي"

أبهرت صورة جديدة لولي العهد الأمير مولاي الحسن، المغاربة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، حيث عبر آلاف النشطاء عن إعجابهم الكبير بها وبأناقة الأمير خلال ترأسه لحفل تسليم الجائزة الكبرى للملك محمد السادس للقفز على الحواجز.

وأوضح نشطاء خلال تعليقاتهم على هذه الصورة، أن الأمير مولاي الحسن يشبه بشكل كبير الملك الراحل الحسن الثاني، مؤكدين أن هناك العديد من الأمور التي تبرز وجه الشبه بينهما مثل "الكاريزما" والأناقة.

تجدر الإشارة إلى أن ولي العهد الأمير مولاي الحسن، ترأس بعد ظهر أمس الأحد، حفل تسليم الجائزة الكبرى للملك محمد السادس للقفز على الحواجز، التي جرت منافساتها في إطار المباراة الرسمية للقفز على الحواجز، والتي نظمها الحرس الملكي، على مدى ثلاثة أيام، بحلبة الحسن الثاني للفروسية بالمشور السعيد بالرباط، تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الملك محمد السادس الأمير مولاي الحسن الجائزة الكبرى ولي العهد

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

مثير..أشلاء آدمية وجثة في مدينة تنغير ترعب المغاربة وهذه هي الحقيقة الكاملة بخصوصها | مجتمع

مثير..أشلاء آدمية وجثة في مدينة تنغير ترعب المغاربة وهذه هي الحقيقة الكاملة بخصوصها

صورة اليوم..شرطي يخلع حذاءه لتسهيل عملية السير والجولان وسط أمطار عاصفية بقلعة السراغنة | مجتمع

صورة اليوم..شرطي يخلع حذاءه لتسهيل عملية السير والجولان وسط أمطار عاصفية بقلعة السراغنة

تسريب..ها الكوبل لي غادي يخرج من للا لعروسة بعد نسرين و خليل | مجتمع

تسريب..ها الكوبل لي غادي يخرج من للا لعروسة بعد نسرين و خليل

صورة متشرد محروم من لقمة العيش ينام إلى جانب كلب ضال بأكادير تهز قلوب المغاربة+تفاصيل مؤلمة | مجتمع

صورة متشرد محروم من لقمة العيش ينام إلى جانب كلب ضال بأكادير تهز قلوب المغاربة+تفاصيل مؤلمة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أول ظهور للراب المغربي على 2M رأس السنة 1996 1997 | قنوات أخرى
منذ 1 دقيقة

أول ظهور للراب المغربي على 2M رأس السنة 1996 1997

بعد شائعات عن توتر علاقتهما… سعد لمجرد « ينزع » مومو من قائمة رفاقه‎ | زووم

بعد شائعات عن توتر علاقتهما… سعد لمجرد « ينزع » مومو من قائمة رفاقه‎

معاناة حقيقية للطبقة الشغيلة لحظة الاحتفال بعيد الشغل | خارج البلاطو

معاناة حقيقية للطبقة الشغيلة لحظة الاحتفال بعيد الشغل

نكتة اليوم:شوفو تلاميذ أنشنو دارو للأستاذة ديالهم فالقسم | نكتة اليوم

نكتة اليوم:شوفو تلاميذ أنشنو دارو للأستاذة ديالهم فالقسم

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالصورة.. الأمير مولاي الحسن يبهر المغاربة ويذكرهم بالملك الراحل الحسن الثاني | مجتمع
منذ 35 دقيقة

بالصورة.. الأمير مولاي الحسن يبهر المغاربة ويذكرهم بالملك الراحل الحسن الثاني

مؤلم وصادم..شاب حاصل على الإجازة في اللغة الانجليزية ينهي حياته بسم الفئران باليوسفية+صورة | حوادث و حقوق

مؤلم وصادم..شاب حاصل على الإجازة في اللغة الانجليزية ينهي حياته بسم الفئران باليوسفية+صورة

خطير..الحزن يُخيّم على شركة سامسونغ يوم عيد الشغل بعد وفاة 6 من عمالها | نت 2.0

خطير..الحزن يُخيّم على شركة سامسونغ يوم عيد الشغل بعد وفاة 6 من عمالها

حجز نصف طن من المعسل المهرب وأموال مهمة من جنوب المملكة بإنزكان | حوادث و حقوق

حجز نصف طن من '' المعسل '' المهرب وأموال مهمة من جنوب المملكة بإنزكان

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.