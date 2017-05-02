بالصورة.. الأمير مولاي الحسن يبهر المغاربة ويذكرهم بالملك الراحل الحسن الثاني ﻿

أبهرت صورة جديدة لولي العهد الأمير مولاي الحسن، المغاربة على موقع التواصل الاجتماعي ''فايسبوك''، حيث عبر آلاف النشطاء عن إعجابهم الكبير بها وبأناقة الأمير خلال ترأسه لحفل تسليم الجائزة الكبرى للملك

"شوف تيفي"

أبهرت صورة جديدة لولي العهد الأمير مولاي الحسن، المغاربة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، حيث عبر آلاف النشطاء عن إعجابهم الكبير بها وبأناقة الأمير خلال ترأسه لحفل تسليم الجائزة الكبرى للملك محمد السادس للقفز على الحواجز.

وأوضح نشطاء خلال تعليقاتهم على هذه الصورة، أن الأمير مولاي الحسن يشبه بشكل كبير الملك الراحل الحسن الثاني، مؤكدين أن هناك العديد من الأمور التي تبرز وجه الشبه بينهما مثل "الكاريزما" والأناقة.

تجدر الإشارة إلى أن ولي العهد الأمير مولاي الحسن، ترأس بعد ظهر أمس الأحد، حفل تسليم الجائزة الكبرى للملك محمد السادس للقفز على الحواجز، التي جرت منافساتها في إطار المباراة الرسمية للقفز على الحواجز، والتي نظمها الحرس الملكي، على مدى ثلاثة أيام، بحلبة الحسن الثاني للفروسية بالمشور السعيد بالرباط، تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس.