مؤلم وصادم..شاب حاصل على الإجازة في اللغة الانجليزية ينهي حياته بسم الفئران باليوسفية+صورة ﻿

اهتزت مدينة اليوسفية٬ اليوم الاثنين، على وقع فاجعة حقيقية، بطلها شاب في عقده الثالث، أنهى حياته بغابة العروك، بعد تناوله لكمية مهمة من سم الفئران.

"شوف تيفي"

اهتزت مدينة اليوسفية٬ اليوم الاثنين، على وقع فاجعة حقيقية، بطلها شاب في عقده الثالث، أنهى حياته بغابة العروك، بعد تناوله لكمية مهمة من سم الفئران.

وحسب مصادر محلية فإن الشاب الذي ينحدر من دوار أولاد علي بجماعة السبيعات٬ عثر عليه راعي غنم جثة هامدة، وإلى جانبه كمية من سم الفئران، ليسارع إلى إبلاغ مصالح الدرك الملكي التي فتحت تحقيقا في الموضوع، وأبلغت أسرته بعد التعرف على هويته.

وأضافت المصادر ذاتها أن الشاب الهالك حاصل قيد حياته على الإجازة في اللغة الانجليزية٬ وقد حاول سابقا الانتحار بسبب معاناته من اضطرابات نفسية حادة.