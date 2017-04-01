خطير..الحزن يُخيّم على شركة سامسونغ يوم عيد الشغل بعد وفاة 6 من عمالها ﻿

تحول احتفال عمال بعيد الشغل بكوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، إلى مأتم حقيقي، عقب سقوط رافعة في حوض بناء سفن تابع لشركة سامسونغ للصناعات الثقيلة، ما أسفر عن مقتل 6 عمال وإصابة 22 آخرين، وذلك حسب ما كشف

"شوف تيفي"

تحول احتفال عمال بعيد الشغل بكوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، إلى مأتم حقيقي، عقب سقوط رافعة في حوض بناء سفن تابع لشركة سامسونغ للصناعات الثقيلة، ما أسفر عن مقتل 6 عمال وإصابة 22 آخرين، وذلك حسب ما كشف عنه موقع "سكاي نيوز" عربية.

وأوضح الموقع المذكور أن الشركة قالت إن الرافعة اصطدمت برافعة أخرى، قبل أن تسقط على السفينة، ما أسفر عن مقتل 6 عمال استأجرهم متعهدون لدى سامسونغ، مشيرة إلى أن 15 ألف شخص كانوا يعملون في حوض السفن لحظة الحادث.

تجدر الإشارة إلى أن سامسونغ تعتبر ثالث أكبر شركة بناء سفن في العالم، بعد شركة هيونداي للصناعات الثقيلة في كوريا الجنوبية ودايو لبناء السفن و"مارين إنجنيرينغ".