حجز نصف طن من '' المعسل '' المهرب وأموال مهمة من جنوب المملكة بإنزكان ﻿

كشفت عملية تفتيش للشرطة، لأحد المستودعات من حجز نصف طن من مادة المعسل المهرب، و380 علبة سجائر من مختلف الأنواع، بالإضافة إلى كميات من مخدر الشيرا ومسحوق التبغ والقنب الهندي، فضلا عن سيارة لنقل

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كشفت عملية تفتيش للشرطة، لأحد المستودعات من حجز نصف طن من مادة المعسل المهرب، و380 علبة سجائر من مختلف الأنواع، بالإضافة إلى كميات من مخدر الشيرا ومسحوق التبغ والقنب الهندي، فضلا عن سيارة لنقل البضائع ودراجة نارية ومبالغ مالية وصفت بالمهمة.

وحسب مصدر مطلع، تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن إنزكان، اليوم الإثنين فاتح ماي، من إيقاف 05 أشخاص تتراوح اعمارهم ما بين 25 و35 سنة، للاشتباه في صلتهم بقضية تتعلق بالحيازة والإتجار في مادة المعسل والسجائر المهربة والمخدرات.

وجرى إيقاف المشتبه فيهم، وفق ذات المصدر، إثر عملية مداهمة لأحد المستودعات بالحي الصناعي بتاسيلا وملحقاته، يشتبه في استغلاله لتخزين مواد مهربة مستقدمة من مدن جنوب المملكة قبل إعادة ترويجها.

وتم الاحتفاظ باثنين من المشتبه فيهم تحت الحراسة النظرية، بينما سيتم تقديم الباقين في حالة سراح فور الإنتهاء من البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.