عاجل..سقوط طائرة بالقرب من المغرب..وهذا هو عدد القتلى ﻿

لقي ثلاثة ألمان حتفهم في تحطم طائرة صغيرة في جنوب إسبانيا. وأفادت وكالة الأنباء الألمانية مساء اليوم نقلا عن مصادر من مصلحة الطوارئ في إقليم الأندلس ، بأن الحادث وقع في منتزه طبيعي يقع

"شوف تيفي"+"و م ع"

لقي ثلاثة ألمان حتفهم في تحطم طائرة صغيرة في جنوب إسبانيا. وأفادت وكالة الأنباء الألمانية مساء اليوم نقلا عن مصادر من مصلحة الطوارئ في إقليم الأندلس ، بأن الحادث وقع في منتزه طبيعي يقع على مسافة نحو 50 كيلومترا شرق ملقة، إذ أكد متحدث باسم وحدة شرطة المدنية اليوم الاثنين عن جنسية الضحايا الألمان مشيرا إلى أنه ليس لديه المزيد من التفاصيل بشأنهم .

وأضافت الوكالة استنادا إلى صحيفة "سور" الإقليمية في عددها الصادر اليوم ، أن الضحايا هم قائد الطائرة وزوجته وكلاهما يبلغان 60 سنة ، بالإضافة إلى امرأة (45 سنة)، وتابعت الصحيفة أنهم كانوا ضمن مجموعة كانت تقوم برحلة على متن سبع طائرات من ألمانيا في اتجاه المغرب. ووفقا للبيانات، فإن الطائرة المنكوبة كانت تحلق في الجو أول أمس في إقليم بيربينا أقصى جنوب فرنسا، ثم توقفت الطائرة في موتاكسامل بإسبانيا وذلك قبل أن يواصل الركاب طيرانهم مرة أخرى إلى غرناطة لكنها سقطت قبل الوصول إلى هناك بحوالي 50 كيلومترا. ولم تتمكن قوات الدفاع المدني من انتشال جثث الضحايا ، حسب ذات المصدر ، إلا بعد ظهر أمس وقد فتحت السلطات الإسبانية المختصة التحقيق في الحادث للكشف عن الأسباب التي تقف وراءه.