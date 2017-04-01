مثير..أشلاء آدمية وجثة في مدينة تنغير ترعب المغاربة وهذه هي الحقيقة الكاملة بخصوصها ﻿

تناقلت العديد من الصفحات المغربية بمواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين، مجموعة من الصور تظهر أشلاء آدمية وجثت موتى، وهو ما أثار رعب وهلع النشطاء المتفاعلين معها.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات المغربية بمواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين، مجموعة من الصور تظهر أشلاء آدمية وجثت موتى، وهو ما أثار رعب وهلع النشطاء المتفاعلين معها.

وحسب مصدر "شوف تيفي" في كشفه عن حقيقة هذه الصور، فإن الأمر يتعلق بأشلاء آدمية وجثت غير حقيقية، تم صنعها من طرف مختصين في السنيما.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه الدمى المرعبة، تم صناعتها لاستعمالها في الفيلم الأجنبي " la tempête de sahara" الذي يتم تصوير أحداثه في منطقة بومالن دادس، وقد تم التقاط الصور المتداولة من داخل مصنع خاص يوجد بتنغير.